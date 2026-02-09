Il Grande Fratello si è concluso da quasi due mesi, ma i suoi protagonisti continuano a far discutere. Tra i nomi più chiacchierati spicca senza dubbio Valentina Piscopo, la 32enne napoletana che, pur non essendo una concorrente ufficiale, ha avuto un ruolo centrale nell’edizione appena terminata.

Il triangolo con Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi

Il nome di Valentina Piscopo è finito al centro del gossip per il discusso triangolo sentimentale con l’ormai ex compagno Domenico D’Alterio e l’ex gieffina Benedetta Stocchi. Una situazione che ha acceso polemiche e confronti in diretta, culminati con la decisione di Valentina di chiudere definitivamente la relazione con Domenico proprio durante la finale del GF.

Le parole di Valentina sul rapporto con l’ex compagno

Lo scorso gennaio, Valentina era tornata a parlare pubblicamente del suo legame con Domenico, chiarendo la sua posizione con grande maturità: “Domi è il papà di Paola, una persona che nel bene e nel male ho vissuto 9 anni della mia vita, un punto di riferimento. Resterà sempre una persona importante, soprattutto per nostra figlia. Ad oggi le cose le teniamo per noi. Esporsi troppo ha danneggiato tanto! Il tempo ci darà le risposte. Ma il sorriso di mia figlia conta più di tutto. Per noi Paola sarà sempre la priorità e noi siamo sempre stati civili”.

Parole che avevano fatto pensare a un clima finalmente sereno, almeno per il bene della figlia Paola.

La stoccata social contro Benedetta Stocchi

Nelle ultime ore, però, deve essere accaduto qualcosa. Valentina Piscopo ha pubblicato nelle sue Stories Instagram un filmato che risale a un confronto con Benedetta Stocchi avvenuto durante il precedente Grande Fratello, accompagnandolo con una didascalia che non è passata inosservata.

Le sue parole sono apparse come una chiara frecciatina all’ex gieffina: “Meglio essere esibizionisti che fare TikTok inutili dopo mesi. Ma soprattutto dopo che io e te non abbiamo mai parlato. E per fortuna che eri stanca già tre mesi fa. Ma a quanto pare ti piace parlare ancora! Ah, dimenticavo, a chi piacciono i teatrini?”.

Nuove tensioni dopo il GF 2025?

Il post ha immediatamente riacceso l’attenzione dei fan del reality e degli appassionati di gossip, che ora si chiedono se il capitolo tra Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi sia davvero destinato a chiudersi o se assisteremo a nuovi botta e risposta social.