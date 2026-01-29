ufficiale: Il Grande Fratello farà il suo ritorno in prima serata su Canale 5 a partire da metà marzo. La notizia è stata confermata direttamente da Mediaset tramite un comunicato ufficiale.

La conduzione sarà affidata, ancora una volta, a Ilary Blasi, che guiderà il pubblico attraverso questa nuova edizione del celebre reality show.

Novità e formato rinnovato

Secondo quanto comunicato da Mediaset, la prossima edizione proporrà un format rinnovato, con ritmi più intensi e una durata complessiva più breve rispetto alle stagioni precedenti.

Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane, concentrando emozioni, sorprese e colpi di scena in un arco temporale più dinamico.

Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, con l’obiettivo di proporre un Grande Fratello innovativo, pur mantenendo l’identità storica del format che ha appassionato generazioni di telespettatori.

I primi concorrenti confermati

Nelle ultime ore sono emersi i nomi dei primi due personaggi che faranno parte del cast. Stando a quanto riportato da BubinoBlog, si tratta di Antonella Elia, alla sua seconda esperienza nella Casa più spiata d’Italia, e Raimondo Todaro, ballerino, ex compagno di Francesca Tocca e ex professore di Amici di Maria De Filippi.