Una delle coppie più amate delle ultime edizioni di Uomini e Donne è stata senza dubbio quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Dopo mesi di conoscenza all’interno del programma, Brando scelse di uscire dal dating show insieme a Raffaella, dando il via a una relazione che, agli occhi dei fan, sembrava destinata a durare.

Un amore nato sotto i riflettori

Nei mesi successivi alla scelta, la coppia appariva affiatata e felice. Tra vacanze condivise, momenti quotidiani sui social e siparietti divertenti, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto erano tra i protagonisti più seguiti dai fan, che li hanno sempre sostenuti con entusiasmo. Sembravano inseparabili, ma con il tempo sono emersi segnali di tensione.

La crisi e la prima rottura

A circa un anno dalla scelta, iniziano a emergere i primi problemi nella coppia. Dopo alcune incomprensioni, Brando e Raffaella decidono di lasciarsi. Inizialmente, la separazione sembrava solo temporanea: dopo qualche mese di distanza, la coppia annuncia di essere tornata insieme, riaccendendo le speranze dei fan più romantici.

Il ritorno di fiamma breve e la separazione definitiva

Purtroppo, il ritorno di fiamma si rivela breve. Nonostante le buone intenzioni, l’equilibrio della coppia si spezza nuovamente e la separazione diventa definitiva.

Raffaella Scuotto rompe il silenzio

A distanza di diversi mesi dalla fine della loro storia, Raffaella Scuotto ha deciso di parlare apertamente, rivelando i motivi della rottura con Brando Ephrikian. L’ex corteggiatrice ha denunciato tradimenti e violenza fisica e psicologica da parte del suo ex fidanzato.

“Oggi voglio smettere di ‘dire non dire’ per proteggere chi credevo lo meritasse, ma non lo ha meritato. Preferisco mille volte me piuttosto che chi vuole passare per principe non parlando totalmente, non per eleganza ma per paura che uscisse fuori la verità. Sono stata tradita, sono stata vittima di violenza psicologica e fisica. Ho avuto vergogna ad ammetterlo a me stessa, ho avuto vergogna a dirlo alla mia famiglia e ai miei amici. Ma oggi non ho vergogna a dirlo a voi perché pian piano sto guarendo”.



