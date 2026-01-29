È ufficiale: Il Grande Fratello farà il suo ritorno in prima serata su Canale 5 a partire da metà marzo. La notizia è stata confermata direttamente da Mediaset tramite un comunicato ufficiale.

La conduzione sarà affidata, ancora una volta, a Ilary Blasi, che guiderà il pubblico attraverso questa nuova edizione del celebre reality show.

Novità e formato rinnovato

Secondo quanto comunicato da Mediaset, la prossima edizione proporrà un format rinnovato, con ritmi più intensi e una durata complessiva diversa rispetto alle passate stagioni. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane, concentrando emozioni, sorprese e colpi di scena in un arco temporale più breve ma più dinamico.

Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, con l’obiettivo di proporre un Grande Fratello innovativo, pur mantenendo l’identità storica del format che ha appassionato generazioni di telespettatori.