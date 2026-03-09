I rumors degli ultimi giorni sono stati confermati: Lucia Ilardo sarà una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza martedì 17 marzo. L’indiscrezione era stata anticipata già il 3 marzo dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva suggerito la presenza dell’ex volto di Temptation Island nel reality più seguito d’Italia.

Dal successo a Temptation Island alla Casa del Grande Fratello Vip

Lucia Ilardo è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove ha messo alla prova la relazione con Rosario Guglielmi. La coppia aveva cercato di capire se la loro storia fosse pronta per un passo importante, come la convivenza.

Durante il programma, sembrava che i due avessero trovato una nuova stabilità, ma una volta terminate le registrazioni, la loro relazione si è complicata, fino a giungere al capolinea.

Il retroscena con Rosario Guglielmi e Uomini e Donne

Dopo la rottura, Rosario Guglielmi ha partecipato a Uomini e Donne come tronista, ma la sua esperienza è durata pochissimo.

Secondo quanto rivelato dalla stessa Lucia Ilardo, i due si sarebbero rivisti e avrebbero trascorso una notte insieme poco prima della registrazione della prima puntata. Questa confessione ha inevitabilmente cambiato le dinamiche nel dating show di Maria De Filippi.

Presunto flirt con Lorenzo Spolverato

Prima e dopo la conferma della partecipazione al Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è stata avvistata insieme a Lorenzo Spolverato, ex concorrente del reality e ex fidanzato di Shaila Gatta.

Le foto e le segnalazioni online li mostrerebbero mentre fanno shopping insieme, alimentando i gossip sui social. La risposta ironica di Lucia – “Non lo so ragazze, volete un disegnino? Uno schemino?” – ha aumentato ulteriormente le speculazioni sul loro rapporto.

Nuovi avvistamenti prima del cast ufficiale

Poche ore prima dell’annuncio ufficiale del cast, Deianira Marzano ha riportato nuovi avvistamenti di Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato insieme, confermando le voci sul presunto flirt.

La conferma definitiva è arrivata direttamente dalla stessa Lucia, contattata dal blogger Lorenzo Pugnaloni: “Io e Lorenzo ci frequentiamo da ottobre”.

Il flirt potrebbe diventare una dinamica nella Casa

Con la partecipazione al Grande Fratello Vip, la frequentazione tra Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato potrebbe diventare una delle dinamiche più seguite della nuova edizione, tra confronti, sorprese e possibili sviluppi sentimentali.

Il pubblico potrà così seguire da vicino questa nuova storia d’amore all’interno della Casa più spiata d’Italia, già dalle prime puntate.