Nuove tensioni e colpi di scena nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì 23 febbraio. Il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ha regalato momenti accesi sia nel Trono Over che nel Trono Classico. Ecco tutte le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: Mario Lenti e Cinzia Paolini si dicono addio

La registrazione si apre con Mario Lenti e Cinzia Paolini. Dopo le polemiche della scorsa settimana — quando erano stati accusati di avere un possibile accordo — i due decidono di chiudere definitivamente la loro conoscenza.

Nonostante la rottura, Tina Cipollari torna all’attacco: l’opinionista chiede con forza che entrambi vengano mandati a casa, alimentando il dibattito in studio.

Elisabetta contro Sebastiano Mignosa: “Mi ha chiesto di uscire insieme dal programma”

Al centro studio si accomoda anche Sebastiano Mignosa, uscito con due nuove dame. A sorpresa interviene Elisabetta, che lo accusa pubblicamente.

La dama rivela che nei giorni scorsi i due si sarebbero risentiti e che lui le avrebbe addirittura proposto di lasciare il programma insieme. Un’accusa pesante che accende lo scontro e mette in dubbio la sincerità del cavaliere.

Spazio poi al Trono Classico, dove non mancano le scintille.

Sara Gaudenzi e Matteo Stratoti si baciano: Alessio Rubeca lascia lo studio

Dopo quanto accaduto nella precedente registrazione, Sara Gaudenzi ha deciso di raggiungere Matteo Stratoti a Milano per un’esterna molto intensa. Tra i due è scattato un nuovo bacio.

In studio, però, la reazione di Alessio Rubeca è durissima: il corteggiatore, visibilmente deluso, lascia lo studio. La tronista annuncia che andrà a riprenderlo, ma resta da capire se il giovane tornerà sui suoi passi.

Ciro Solimeno e Martina ancora ai ferri corti

Situazione complicata anche per Ciro Solimeno, che prova a recuperare Martina dopo le tensioni delle scorse puntate. Nel filmato mostrato in studio, la corteggiatrice appare furiosa e ripete più volte di non voler tornare.

Nonostante ciò, Martina era presente in studio durante la registrazione. Al centro, il tronista ammette di non apprezzare alcuni lati del suo carattere. Le parole di Ciro feriscono la ragazza, che però decide comunque di restare nel programma.

Di Ale, invece, non si è parlato nel corso della registrazione.