Momento delicato per Martina De Ioannon. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di aprire il suo cuore ai follower, condividendo attraverso alcune storie Instagram un periodo particolarmente complesso dal punto di vista emotivo e psicologico. Un racconto sincero, intenso, che ha coinvolto anche il suo compagno Gianmarco Steri.

La confessione di Martina De Ioannon su Instagram

Proprio questa mattina, Martina De Ioannon ha approfittato di qualche minuto di solitudine per parlare direttamente ai suoi “amici social”. Con la voce emozionata e visibilmente commossa, l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato di aver attraversato due mesi molto impegnativi sotto il profilo emotivo.

“Sono stati due mesi veramente tanto impegnativi da un punto di vista emotivo… Ho avuto paura per la prima volta in ventotto anni, quindi da quando sono nata, di perdere la persona a cui tengo, la persona che ho accanto. Questa paura mi ha fatto stare male ma mi ha fatto sentire viva”.

Parole forti, che hanno immediatamente colpito i fan. La giovane influencer ha ammesso di aver temuto di perdere il suo compagno, Gianmarco Steri, una paura che l’ha messa a dura prova ma che allo stesso tempo le ha fatto comprendere la profondità dei suoi sentimenti.

Il legame con Gianmarco Steri

Nel suo sfogo social, Martina De Ioannon ha fatto riferimento proprio alla paura di perdere la persona che ama. Sebbene non sia entrata nei dettagli, il riferimento a Gianmarco Steri è apparso evidente ai follower più attenti.

Un momento di fragilità che, però, sembra aver rafforzato il loro rapporto. La consapevolezza di quanto sia importante avere accanto una persona speciale ha spinto Martina a riflettere su sé stessa e sui propri sentimenti.

L’importanza della salute mentale: l’appello ai fan

Oltre alla confessione personale, Martina De Ioannon ha voluto lanciare un messaggio importante ai suoi follower: non avere paura di chiedere aiuto. L’ex tronista ha parlato apertamente della possibilità di intraprendere un percorso psicologico, anche online.

“È stata un’esperienza che mi ha fatto scoprire tanti lati positivi e tanti lati negativi. Quello che io posso consigliarvi è di parlarne, parlarne con persone che vi possano aiutare… persone esperte in questo. Potete farlo anche da casa, con la terapia online”.