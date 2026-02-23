Il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne continua a far discutere, e nelle ultime ore è intervenuto anche Brando Ephrikian, ex tronista del celebre dating show di Maria De Filippi. Durante l’ultima puntata del format Casa Lollo, l’ex fidanzato di Raffaella Scuotto ha rilasciato dichiarazioni che molti hanno interpretato come una vera e propria frecciata al percorso dell’attuale tronista.

“La domanda fondamentale prima di Uomini e Donne”

Secondo Brando Ephrikian, chi partecipa a un programma come Uomini e Donne dovrebbe porsi una domanda chiave: “Sono qui perché mi interessa davvero questa persona o per quello che viene dopo?”.

Un ragionamento che sembra calzare perfettamente alle critiche che da settimane accompagnano il trono di Ciro Solimeno, spesso definito sui social come “noioso” e poco coinvolgente, al pari del percorso di Sara Gaudenzi.

La riflessione sulla sincerità delle intenzioni

Brando ha approfondito il tema della sincerità dei partecipanti: “Se scopri che la persona che stai frequentando pensa ancora alla sua ex fuori dal contesto televisivo, continueresti davvero? È una riflessione che dovrebbero fare soprattutto le corteggiatrici”.

Parole interpretate dai fan come un chiaro riferimento alle voci e ai dubbi che circondano il trono di Ciro, accusato da una parte del pubblico di non essere completamente “libero di testa”.

“Per fare questo percorso serve la mente libera”

L’ex tronista ha poi chiarito il suo punto di vista: “Sono loro che corteggiano. A lui è stata fatta una proposta ed è giusto che l’abbia accettata. Però contano i comportamenti: bisogna capire se uno è davvero libero di testa per fare un percorso pulito e lineare”.