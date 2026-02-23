Jonas Pepe, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, torna a far parlare di sé. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia e la storia d’amore nata sotto i riflettori con la vincitrice Anita Mazzotta, l’ex gieffino ha raccontato come sta vivendo questo momento tra università, progetti futuri e relazione a distanza.

Jonas Pepe dopo il Grande Fratello: università e tesi su “1984”

Intervistato da Giada Di Miceli durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio, Jonas ha svelato quali sono oggi le sue priorità. “Sto bene, sto studiando politica economica, mi mancano gli ultimi due esami per l’università e poi finalmente potrò dedicarmi al resto dei miei obiettivi. Sto studiando scienze politiche”.

Un percorso accademico importante, che lo porterà a discutere una tesi davvero originale: proprio sul Grande Fratello. L’idea è nata durante la permanenza nella Casa: “Sono uno che osserva tanto, mi piace studiare le persone. Ho deciso che la tesi la farò proprio sul Grande Fratello”.

Non a caso, il suo professore gli ha consigliato la lettura di “1984” di George Orwell, il celebre romanzo da cui prende ispirazione il format del reality. “Andrò dal professore e gli dirò: ‘Io non solo l’ho letto… ci sono pure andato!’”.

L’amore tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta procede a gonfie vele

Se dal punto di vista accademico Jonas è concentrato sugli studi, sul piano sentimentale le cose non potrebbero andare meglio. La storia con Anita Mazzotta, vincitrice del Grande Fratello, continua lontano dalle telecamere.

“Di amore sì, procede a gonfie vele. Quando nascono relazioni nella Casa è tutto estremo. Io scherzavo sul fatto che mi fossi fidanzato e già convivessi”.

Cosa ha colpito Jonas di Anita

Jonas ha raccontato cosa lo ha fatto innamorare di Anita: “Mi ha colpito molto la testa, la sua presenza, il suo modo di ragionare, oltre alla bellezza. Ho trovato una donna che stimo a tutti gli effetti”.

Anita, oggi sempre più richiesta dopo la vittoria al Grande Fratello, lavora come tatuatrice ed è ormai conosciuta a livello nazionale. Vive a Milano, spostandosi spesso tra Castelfranco, Brescia e Piacenza per lavoro. Jonas invece è rimasto a Roma. Una distanza che, però, potrebbe presto essere colmata.

“Una relazione a distanza non si può dilungare troppo. Tempo di finire l’università e stabilizzarmi lavorativamente, poi si parlerà di andare a convivere”.

Il rapporto con i fan dopo il Grande Fratello

Fuori dalla Casa, la coppia ha potuto vivere il rapporto con maggiore libertà. “Ci adorano, ci sono fan base di coppia che stanno impazzendo per noi”.

La vittoria di Anita e il rapporto con gli ex concorrenti

Jonas ha confessato di aver immaginato la vittoria di Anita: “Mi aspettavo che vincesse lei. Si è sempre dimostrata per quella che era”. Nonostante ciò, ammette che avrebbe potuto vincere anche lui, ma si dice felice del risultato finale: “Ha vinto la mia fidanzata, non poteva andare meglio”.

Tra gli ex coinquilini, non sono mancati attriti. In particolare con Omer Elomari, con cui non è scattata sintonia, pur nel rispetto reciproco.

I progetti futuri di Jonas Pepe

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello, Jonas guarda avanti: università, lavoro e amore sono oggi le sue priorità.

“Si va avanti. Adesso ci sono l’università, i progetti lavorativi, c’è anche Anita. Si guarda sempre avanti”.