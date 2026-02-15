L’attesa è finita: dopo settimane di indiscrezioni, rinvii e cambiamenti improvvisi, il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in prima serata da metà marzo con un’edizione che si preannuncia esplosiva. Alla guida del reality ci sarà di nuovo Ilary Blasi, già volto storico delle prime tre stagioni di successo.

Secondo le ultime indiscrezioni, al suo fianco potrebbero esserci Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, anche se manca ancora l’ufficialità.

Dopo settimane di rumors e anticipazioni, arrivano le prime conferme sui concorrenti che varcheranno la porta rossa della Casa più spiata d’Italia.

I primi 4 concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip

A svelare i primi nomi con contratto già firmato è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Si tratta di quattro personaggi molto diversi tra loro, pronti a mettersi in gioco nel reality Mediaset.

Antonella Elia

Volto storico del programma, torna nella Casa dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4. Tra le protagoniste più discusse e amate, ha regalato momenti cult e scontri infuocati.

Adriana Volpe

Anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, con cui ha costruito un rapporto intenso – tra amicizie e rivalità – proprio con Antonella Elia. Il loro ritorno promette scintille.

Marco Berry

Ex inviato de Le Iene, non ha mai partecipato a un reality Mediaset (ma ha preso parte a Pechino Express). Il suo ingresso rappresenta una novità assoluta per il format.

Francesca Manzini

Comica e imitatrice molto apprezzata dal pubblico televisivo. Anche per lei si tratta della prima esperienza in un reality show Mediaset.

Altri vip a un passo dalla firma

Il cast non sarebbe ancora completo. Tra i nomi fortemente accostati alla nuova edizione spuntano: Ilona Staller e Raimondo Todaro.

Il rifiuto di Giulio Berruti

Colpo di scena invece per Giulio Berruti. L’attore, noto anche per la sua relazione con Maria Elena Boschi, avrebbe rifiutato l’offerta di Mediaset all’ultimo momento. Nessun ingresso nella Casa, dunque, per lui.