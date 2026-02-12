Si è conclusa la sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, una delle più complesse e turbolente. Le tre coppie selezionate dagli esperti Nada Loffredi, Giulia Davanzante e Andrea Favaretto hanno preso la loro decisione finale: continuare a vivere il matrimonio o restituire le fedi.

Federico Cortinovis e Marina Bernardi: una scelta consensuale ma separata

La prima coppia a raccontare il proprio percorso è stata quella di Federico Cortinovis e Marina Bernardi. Dopo un inizio positivo, sono emerse divergenze caratteriali e Marina ha più volte espresso fastidio per alcuni comportamenti del marito.

Durante la reunion con le altre coppie, però, i due hanno ritrovato la leggerezza iniziale e hanno concluso il percorso in serenità.

Nonostante le emozioni positive e la crescita personale vissuta insieme, Federico ha deciso di separarsi, sentendo mancare quella componente affettuosa necessaria. Marina ha concordato, ammettendo un blocco fisico nei confronti del marito. La coppia ha lasciato il programma separata ma in amicizia.

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani: incompatibilità di carattere e attrazione

La seconda coppia, Linda Manzoni e Andrea Torreggiani, sembrava inizialmente promettente. Tuttavia, durante il viaggio di nozze sono emersi problemi: Linda ha lamentato la mancanza di chiarezza e di attrazione fisica da parte di Andrea, che ha spiegato di aver bisogno di più tempo per conoscersi, ammettendo però di non aver avuto il colpo di fulmine.

Il confronto dopo la reunion ha peggiorato la situazione: Andrea è venuto a sapere che Linda aveva parlato con un’amica riguardo al suo blocco fisico, che derivava da un commento sull’aspetto fisico. La reazione di Andrea è stata di rabbia e frustrazione, lasciando Linda da sola.

Alla decisione finale, la coppia ha scelto di uscire separata. Linda ha dichiarato di voler essere desiderata e compresa, mentre Andrea ha parlato di incompatibilità di carattere:

"Siamo due persone che per una parte si sono ritrovate, ma per l’altra hanno trovato dei grossi muri che non sono stati in grado di superare."

Irene Mele e Andrea Disisto: continuare a conoscersi fuori dal matrimonio

L’ultima coppia, Irene Mele e Andrea Disisto, ha avuto un percorso altalenante. Dopo incomprensioni durante il viaggio di nozze, Irene aveva persino bloccato Andrea sui social. Tuttavia, la perseveranza di Andrea e l’aiuto degli esperti hanno permesso alla coppia di dare una seconda possibilità.

Durante la reunion, i due hanno trascorso giorni insieme nei rispettivi luoghi, riscoprendo sintonia e complicità. Nonostante ciò, davanti agli esperti hanno deciso di restituire le fedi, scegliendo di conoscersi senza il peso del matrimonio. Irene ha spiegato: "Sono convinta che Andrea sia una persona da scoprire e da conoscere, però non come marito e moglie. In questo momento sto vivendo la conoscenza in maniera più leggera, senza le pressioni del matrimonio".