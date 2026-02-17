Durante la puntata di ieri pomeriggio de La Volta Buona, trasmessa su Rai Uno e condotta da Caterina Balivo, Antonella Fiordelisi si è aperta con i telespettatori parlando della sorella da parte di madre, che non vede da diversi anni.

L’ex concorre del Grande Fratello Vip ha raccontato con emozione: “Mia sorella non ha mai vissuto con me perché lei voleva vivere col padre. Ci siamo viste solo nelle ricorrenze, come Natale o in estate, quindi avevamo sempre un po’ di rapporto. È bella, intelligente, laureata, ma purtroppo non la vedo da 5-6 anni perché ci siamo allontanate”.

Il dolore di Antonella per il distacco

Antonella Fiordelisi ha proseguito ricordando un episodio in particolare: “Non ricordo bene cosa fosse successo, però ci eravamo un po’ battibeccate, come succede tra sorelle. Io essendo più piccola ero forse la più dispettosa, quindi sicuramente mia colpa. Ho sbagliato a non andare alla sua festa di laurea. Mi fa stare molto male perché per me era la mia migliore amica. La sentivo sempre, mi facevo consigliare da lei”.

Commenti dei fan e le frecciatine social

Tra i commenti ricevuti spicca quello di Guendalina Canessa, che ha scritto: “Noooooo che peccato, lei è così carina anche nei modi, è deliziosa, buona…”.

La risposta di Antonella Fiordelisi non si è fatta attendere, svelando dissapori legati a Elisabetta Gregoraci e alla relazione attuale dell’influencer campana con Giulio Fratini, ex fidanzato della showgirl calabrese: “Fino a un anno fa ero carina e bellissima, poi mi sono fidanzata con l’ex della tua amica e guarda caso sparate cattiverie da più di un anno. Avete 45 anni se non erro, è giunta l’ora di pensare alle cose serie, che dici?”.