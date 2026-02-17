«Grazie davvero a tutte le persone che hanno guardato Verissimo». Inizia così il messaggio di Helena Prestes, parole semplici ma profondamente sentite, che arrivano dritte al cuore dei suoi fan. L’intervista nel salotto di Canale 5 ha mostrato un lato più intimo e vulnerabile della modella brasiliana, che ha scelto di mettersi a nudo davanti alle telecamere, raccontando fragilità, paure e speranze.

La sua è una confessione che parla di coraggio e verità: «Aprirmi e parlare della mia vita personale per me è sempre delicato. Ci vuole tanto coraggio raccontare anche le difficoltà con un sorriso, perché è così che provo ad andare avanti ogni giorno, anche quando dentro non è facile mantenerlo».

Helena Prestes e la famiglia: «Qualcosa di prezioso da proteggere»

Uno dei passaggi più toccanti del messaggio riguarda la famiglia, tema che durante l’intervista a Verissimo ha inevitabilmente toccato corde profonde.

Helena Prestes ha voluto chiarire un punto fondamentale: «Non è mai mia intenzione esporre la mia famiglia. Semplicemente mi vengono fatte domande sulla mia vita e inevitabilmente alcune cose li riguardano, ma per me restano qualcosa di prezioso da proteggere».

Un nuovo capitolo per Helena Prestes: progetti e opportunità

Nonostante le fragilità condivise, questo per Helena Prestes è un periodo di rinascita. «In questo periodo sto vivendo un momento bello, pieno di opportunità, e sto cercando di capire quale strada prendere».

Il messaggio si chiude con un ringraziamento che è anche una promessa di autenticità: «Posso solo dirvi che il vostro affetto, la vostra empatia e il vostro sostegno sono davvero importanti per me, come lo sono le persone che ho accanto ogni giorno. Grazie di cuore».