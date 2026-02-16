Oggi a La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, si è parlato di rapporti familiari difficili. Tra gli ospiti in studio anche Antonella Fiordelisi, che ha condiviso un momento molto personale e doloroso legato alla sorella maggiore.

Antonella Fiordelisi: “Mia sorella non ha mai vissuto con me”

Nel salotto di La volta buona, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato che la sorella, più grande di dieci anni, è nata da una precedente relazione della madre e non ha mai vissuto stabilmente con lei: “Mia sorella non ha mai vissuto con me perché voleva vivere con il padre… Lei è nata da una precedente relazione di mia madre… Noi ci siamo sempre viste nelle varie ricorrenze… Purtroppo io e lei non ci vediamo da circa cinque – sei anni…”.

Il motivo dell’allontanamento: la festa di laurea mancata

Ma cosa è successo tra le due sorelle? A fare chiarezza è stata la stessa Antonella. Il punto di rottura risalirebbe al giorno della laurea della sorella, quando lei non si presentò alla festa nonostante l’invito: “Ci siamo allontanate… Io non mi sono presentata alla sua festa di laurea perché c’erano già dei problemi tra noi…”.

Alla domanda diretta di Caterina Balivo – “Perché non sei andata?” – l’influencer campana ha ammesso: “Non ricordo bene cosa fosse successo, ma c’eravamo un po’ battibeccate come succede tra sorelle… Solo che io, essendo la più piccola, forse sono stata io la più dispettosa e faccio mea culpa… Ho sbagliato io perché la festa di Laurea è una cosa importante…”.

Il tentativo di riavvicinamento e la scoperta di essere diventata zia

Nel corso dell’intervista, Antonella Fiordelisi ha rivelato di aver provato a riallacciare i rapporti, soprattutto ora che la sorella vive a Roma: “Mi fa molto male questa cosa… Per me lei era la mia migliore amica… La sentivo sempre, mi dava tanti consigli…”.

Durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show, le due si sarebbero risentite, con la promessa di rivedersi presto. Tuttavia, l’incontro non è ancora avvenuto.

La parte più toccante del racconto è arrivata quando Antonella ha confessato di aver scoperto solo dopo diverso tempo di essere diventata zia: “L’ho scoperto dopo un po’ di tempo…”.

A quel punto l’emozione ha preso il sopravvento e l’ex gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime.