’attesa è finalmente finita per i fan di Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo settimane di indiscrezioni e cambi di programmazione, è stata ufficializzata la data del loro ritorno in televisione: la coppia nata nella penultima edizione del Grande Fratello sarà protagonista di una nuova puntata di Celebrity Chef, in onda questa sera, lunedì 16 febbraio, alle 20:30 su Tv8.

Un appuntamento molto atteso dal pubblico e in particolare dal fandom degli Helevier, pronto a seguire la coppia in una veste completamente nuova.

Helena Prestes e Javier Martinez: faccia a faccia ai fornelli

Nell’episodio di Celebrity Chef, Helena Prestes sfiderà ai fornelli il fidanzato Javier Martinez, dando vita a una gara culinaria che promette scintille. La modella contro il pallavolista: una sfida che unisce amore e competizione, destinata a far discutere.

Dopo oltre un mese di attese e rinvii, la puntata andrà finalmente in onda il 16 febbraio, salvo ulteriori variazioni di palinsesto. Il pubblico potrà assistere a una gara serrata tra piatti da giudicare e dinamiche di coppia tutte da osservare.

La giuria di Celebrity Chef guidata da Alessandro Borghese

A valutare le preparazioni sarà la giuria capitanata da Alessandro Borghese, chiamata a decretare chi tra Helena Prestes e Javier Martinez avrà conquistato il palato con il miglior piatto.

Non sarà solo una prova di cucina: tra complicità, tensione e spirito competitivo, la puntata si preannuncia tra le più seguite e commentate della stagione di Celebrity Chef su Tv8.