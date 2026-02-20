Il caso Alfonso Signorini continua a far discutere dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Le rivelazioni hanno acceso il dibattito mediatico e social, coinvolgendo anche volti storici del reality di casa Mediaset.

Libero Magazine ha intervistato Salvo Veneziano, protagonista della prima edizione del Grande Fratello insieme a Pietro Taricone, e concorrente nel 2020 al Grande Fratello VIP, condotto proprio da Alfonso Signorini.

Salvo Veneziano sul 'caso Signorini'

Secondo Veneziano, tra lui e Signorini esiste una frattura che dura da cinque anni, nata dopo la sua eliminazione dal reality per alcune frasi giudicate sessiste. “Mi ha puntato il dito addosso. Ma al contrario di Fabrizio Corona, io non avrei mai pubblicato certe foto: ognuno nella propria camera da letto può fare quello che vuole”.

Il provino al GF Vip e l’incontro con Alfonso Signorini

Salvo ha ripercorso il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, raccontando il primo incontro con Signorini: “Fu simpaticissimo, scherzava, mi spronava. Mi abbracciò e disse: ‘Ti voglio bene, mi piace che sei così’”.

Il clima cambiò dopo l’eliminazione. Veneziano ricorda il momento in camerino: “Mi disse: ‘Non siamo qui per farti un processo, siamo qui per difenderti’”. In diretta, però, arrivò una dura reprimenda pubblica legata alle frasi pronunciate nella Casa e alla decisione di coinvolgere i concorrenti in un percorso presso un centro antiviolenza.

La polemica sul centro antiviolenza

Uno dei punti più discussi riguarda proprio la scelta di inviare i concorrenti in un centro antiviolenza come gesto simbolico contro la violenza sulle donne. “Avevamo chiesto scusa. Mi sarei aspettato un accompagnamento diverso, meno moralismo”. Un passaggio che ancora oggi rappresenta, per Veneziano, un “tasto dolente”.

Dalla TV agli investimenti: la nuova vita di Salvo Veneziano

Dopo l’esperienza televisiva, Veneziano ha deciso di investire lontano dal mondo dello spettacolo, seguendo anche i consigli di Maurizio Costanzo. “Mi disse di investire i soldi, aprire pizzerie. Avevo un mestiere in mano”.

Negli anni ha avviato una catena di pizzerie e oggi sta lavorando all’apertura di un centro per anziani, dedicandosi principalmente alla famiglia e alle attività imprenditoriali.

I rapporti con Mediaset e Pier Silvio Berlusconi

Veneziano ha ricordato anche un episodio con Pier Silvio Berlusconi, che durante un evento gli avrebbe espresso apprezzamento: “Mi abbracciò dicendo che ero il suo preferito”. Nonostante questo, Salvo ammette di non essersi mai proposto attivamente per restare nel giro televisivo, preferendo un approccio più distaccato dal mondo delle feste VIP e delle dinamiche interne allo showbiz.

Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip

A marzo tornerà il Grande Fratello Vip con una nuova conduzione affidata a Ilary Blasi. Veneziano commenta così la scelta: “Mi piace: è bella, diretta, mai noiosa. Credo che questa edizione sarà più breve rispetto al passato”.