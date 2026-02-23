Il Grande Fratello Vip scalda i motori in vista della nuova edizione e iniziano a circolare con insistenza i primi nomi ufficiali e ufficiosi del cast. Secondo quanto rivelato nella sua newsletter dal giornalista Gabriele Parpiglia, tra i concorrenti scelti per il reality condotto da Ilary Blasi ci sarebbero Alessandra Mussolini, Barbara Prezia e Paola Caruso.

Lo stesso Parpiglia avrebbe inoltre smentito la partecipazione di Guendalina Tavassi, inizialmente data come papabile concorrente.

Guendalina Tavassi fuori dal cast: al suo posto Paola Caruso

Nessuna Casa per Guendalina Tavassi. Al suo posto, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe stata scelta Paola Caruso, già volto noto dei reality.

Alessandra Mussolini e Barbara Prezia tra i vip scelti

Nel cast del Grande Fratello Vip figurerebbe anche Alessandra Mussolini, nome di peso del panorama politico e televisivo italiano. Insieme a lei, spazio anche a Barbara Prezia, considerata una delle concorrenti “meno famose” ma pronte a sorprendere.

Barbara Prezia, modella nota per essere stata definita la “sosia italiana di Dua Lipa”, ha partecipato a Pechino Express un paio di anni fa. Secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia, sarebbe pronta a portare nella Casa fascino e carattere:

“Da Pechino Express al Confessionale: arriva la sosia di Dua Lipa. Lei sarà la bella della Casa con un carattere esuberante e pronta a far perdere la testa ai concorrenti uomini”.

Gli altri nomi confermati da Alfonso Signorini

Accanto a Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Barbara Prezia, il cast includerebbe anche volti già confermati come:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Francesca Manzini

A questi si aggiungerebbe anche Marco Berry, oltre a “un personaggio che ci farà sognare”, come anticipato da Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Opinioniste e data di partenza: quando inizia il reality

Il nuovo Grande Fratello Vip, guidato da Ilary Blasi, dovrebbe durare 11 puntate distribuite in 6 settimane.

In studio, accanto alla conduttrice, dovrebbero esserci due opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, la cui presenza sarebbe stata involontariamente confermata proprio da una storia Instagram della giudice di Ballando con le Stelle.

La data di partenza sarebbe fissata per il 16 marzo, anche se si attende ancora l’ufficialità.