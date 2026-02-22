Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio e di fatto ufficializza il suo approdo al Grande Fratello Vip. Con una Instagram story pubblicata nelle ultime ore, la giurata di Ballando con le Stelle ha fatto per la prima volta riferimento pubblico al reality show di Canale 5, confermando di fatto le indiscrezioni che circolavano da settimane.

La prossima edizione del Grande Fratello Vip, prevista per marzo e della durata di circa sei settimane, sarà condotta da Ilary Blasi. Un ritorno importante per il reality targato Mediaset, che si prepara a rilanciarsi con un cast rinnovato e opinionisti di peso.

Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip? Le ultime indiscrezioni

Nonostante le smentite degli ultimi mesi, tutto lascia pensare che Selvaggia Lucarelli sarà della partita. Secondo le indiscrezioni più recenti, la giornalista dovrebbe ricoprire il ruolo di opinionista, affiancando Cesara Buonamici, già volto del programma nelle ultime stagioni.

Un’accoppiata che promette scintille e commenti taglienti, elemento chiave per il successo del reality.

La Instagram story che conferma tutto

A far parlare è stata proprio una frase pubblicata dalla Lucarelli nelle sue stories: “Nel cast del GF c’è un personaggio che vi farà sognare”.

Un messaggio che ha acceso immediatamente il dibattito social. Difficile pensare che la giornalista potesse avere accesso a informazioni riservate sul cast senza essere coinvolta direttamente nel programma. Al momento, infatti, Mediaset non ha ancora ufficializzato i concorrenti, anche se le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip si fanno sempre più insistenti.

Addio a Ballando con le stelle? Il futuro in Rai resta un’incognita

La vera domanda ora riguarda il futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip in partenza a marzo le permetterebbe, almeno teoricamente, di tornare in Rai dopo l’estate e riprendere il suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci.

Tuttavia, non si esclude uno scenario diverso.

Secondo quanto anticipato da Gennaro Marco Duello su Fanpage.it, Mediaset avrebbe intenzione di puntare su Lucarelli anche oltre questa edizione del reality. Se l’accordo dovesse prevedere un contratto di esclusiva, per Milly Carlucci potrebbe essere necessario rinunciare alla storica giurata nella prossima stagione di Ballando con le Stelle.