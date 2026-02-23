La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a tornare su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. Tra i nomi più chiacchierati per il cast, però, non figurano Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, nonostante per mesi siano stati dati come possibili concorrenti. Ecco cosa emerge dalle ultime indiscrezioni.

Grande Fratello: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri esclusi

Il ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continua a catalizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. I due si erano conosciuti nel programma condotto da Maria De Filippi, quando Martina era tronista e Gianmarco corteggiatore. La scelta finale era ricaduta su Ciro Solimeno, ma la relazione si è conclusa dopo otto mesi.

Dopo la rottura, anche Gianmarco ha chiuso la sua storia con Cristina Ferrara e ha riallacciato i rapporti con l’ex tronista. Oggi la coppia è stabile e si parla di convivenza.

Il retroscena: i “no” in tv pesano sul GF

Secondo le indiscrezioni, l’esclusione dal Grande Fratello sarebbe legata al rifiuto di partecipare a nuovi confronti televisivi. Dopo le dichiarazioni di Ciro Solimeno su presunti incontri segreti, Martina avrebbe evitato ulteriori faccia a faccia pubblici.

A riportare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Amedeo Venza, secondo cui i due sarebbero stati “fatti fuori” dal cast dopo aver detto no a interviste e confronti televisivi.

Una scelta di riservatezza che avrebbe spinto la produzione a rivedere la loro partecipazione al reality.

Strategia e immagine: la nuova linea della coppia

Da quando sono tornati insieme, Martina e Gianmarco hanno adottato una comunicazione più controllata: meno esposizione mediatica, niente commenti alle polemiche e maggiore attenzione ai contenuti condivisi sui social.

Una linea che potrebbe aver inciso sulla decisione finale.