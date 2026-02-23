Il Grande Fratello scalda i motori in vista della nuova edizione, con partenza prevista per il 16 marzo. Nel cast ci sarà anche Raul Dumitras, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Temptation Island. L'annuncio è stato diffuso dal noto insider Lorenzo Pugnaloni tramite le sue Instagram Stories.

Chi è Raul Dumitras

Raul Dumitras è diventato famoso grazie a Temptation Island, il reality dei sentimenti dove le coppie mettono alla prova la loro relazione. Di origine rumena, Raul si è distinto per un carattere forte e deciso, con una personalità intensa che emerge fin dalle prime puntate.

Nel villaggio, la sua personalità istintiva e passionale, soprattutto nel gestire gelosia e senso di possesso nei confronti dell’allora fidanzata Martina De Ioannon, lo ha reso uno dei protagonisti più discussi dell’edizione.

Il suo comportamento ha generato opinioni contrastanti: molti lo hanno criticato per l’eccessiva impulsività, mentre altri hanno apprezzato la sua autenticità emotiva. Al termine del reality, Raul ha acquisito grande visibilità mediatica, diventando anche dj.

I nomi confermati del cast del Grande Fratello 2026

Secondo le indiscrezioni del giornalista Gabriele Parpiglia, il cast della nuova edizione del reality, condotto da Ilary Blasi, includerebbe:

Alessandra Mussolini – figura di rilievo del panorama politico e televisivo italiano.

– figura di rilievo del panorama politico e televisivo italiano. Barbara Prezia – modella e “sosia italiana di Dua Lipa”, già concorrente di Pechino Express .

– modella e “sosia italiana di Dua Lipa”, già concorrente di . Paola Caruso – volto noto dei reality, subentra a Guendalina Tavassi, inizialmente data come papabile concorrente.

Altri nomi confermati:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Francesca Manzini

Marco Berry

Un “personaggio che ci farà sognare”, come anticipato da Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Opinioniste e dettagli sulla nuova edizione

Accanto a Ilary Blasi, nel ruolo di opinioniste troveremo Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il reality durerà circa 11 puntate distribuite in 6 settimane, con partenza prevista il 16 marzo 2026, anche se si attende ancora l’ufficialità da parte della produzione.