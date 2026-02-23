Nei giorni scorsi, Marco Carta è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha ricordato il suo trionfo al Festival di Sanremo 2009 con il brano La Forza Mia. Ma non tutti sanno che quella vittoria gli era stata spoilerata prima che salisse sul palco a ritirare il leoncino d’oro.

In un’intervista a La Nuova Sardegna, il cantante ha raccontato: “Io lo sapevo già. Me lo aveva spoilerato Arisa. Lei aveva vinto tra i giovani e si doveva esibire anche nella finalissima. Avevamo la stessa casa discografica e quando arrivò la notizia – di solito si sa qualche minuto prima – lei la sentì e corse da me: ‘Hai vinto’. Io non la conoscevo bene e ricordo che pensai: è una ragazza un po’ sui generis, speriamo non mi abbia detto una cavolata”.

Negli anni successivi alla vittoria, il 40enne ha provato più volte a partecipare ad altre edizioni di Sanremo, senza mai riuscirci: “Ho tentato diverse volte, anche in momenti in cui ero in auge e conquistavo dischi di platino. Ma la risposta è sempre stata no. Non l’ho mai capito fino in fondo. Mi sono fatto delle congetture, ma trattandosi appunto di congetture meglio non dirle”.

Le litigate con Grazia Di Michele ad Amici

La settima edizione di Amici è tra le più amate della storia del talent, e tra le cose impossibili da dimenticare ci sono le liti tra Grazia Di Michele e Marco Carta.

Il cantante ha spiegato a La Nuova Sardegna: “Non direi la mia fortuna, ma hanno fatto sì che la gente si accorgesse di me. In qualche modo hanno acceso una spia. Se l’ho più sentita? No. Mai più rivisti. Ma non per scelta, evidentemente così ha deciso il destino”.

Marco Carta e il "no" al Grande Fratello Vip

Sempre nell’intervista, Marco Carta ha rivelato di essere stato contattato più volte per partecipare al Grande Fratello Vip: “Ogni anno mi chiamano, ma declino sempre perché non mi interessa”.