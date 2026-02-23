La foto del vincitore del Festival di Sanremo? Esiste già. Ma nessun complotto o Festival truccato: si tratta semplicemente di una strategia organizzativa studiata per gestire al meglio uno dei momenti più concitati dell’evento, ovvero la proclamazione finale sul palco dell’Ariston.

A raccontare il curioso retroscena è stato Michele Bravi, tra i Big in gara, con un video pubblicato sul suo profilo TikTok che ha subito acceso la curiosità dei fan.

Il video di Michele Bravi e il “ciocchetto di legno”

Nel filmato, Michele Bravi si mostra davanti a un telone bianco mentre posa per un servizio fotografico. Il motivo? Scattare con largo anticipo la foto con il trofeo della vittoria.

“Ti fanno fare la foto col premio della vittoria, prima, tipo a dicembre”, spiega il cantautore.

Un dettaglio che ha fatto sorridere il pubblico riguarda la possibilità, per gli artisti, di scegliere se posare con il premio ufficiale oppure con un semplice “ciocchetto di legno”, un oggetto che verrà poi sostituito digitalmente in post-produzione.

“Io l’ho fatta col ciocchetto di legno”, ha confessato Bravi, lasciando intendere una certa scaramanzia legata alla vittoria sanremese.

Perché la foto viene scattata prima della finale

In sostanza, tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo vengono fotografati mesi prima con una copia del premio. Al momento della proclamazione, l’organizzazione deve soltanto sostituire digitalmente il blocchetto con il trofeo ufficiale (e, se necessario, aggiornare l’outfit) per pubblicare immediatamente lo scatto del vincitore.

Si tratta di una strategia perfettamente in linea con le logiche dei social media e dell’informazione in tempo reale: ridurre a zero i tempi tra l’annuncio sul palco dell’Ariston e la diffusione dell’immagine ufficiale sui canali stampa e digital.

Nessuna magia, dunque, ma un sistema studiato per garantire rapidità e massima copertura mediatica.

Michele Bravi a Sanremo: terza partecipazione e il brano “Prima o poi”

Per Michele Bravi si tratta della terza partecipazione al Festival di Sanremo. In gara presenta il brano “Prima o poi”, scritto con Rondine e Gianmarco Grande e prodotto insieme a Carlo Di Francesco.

Durante la serata delle cover, il cantautore sarà affiancato da Fiorella Mannoia per un omaggio a Ornella Vanoni, uno dei momenti più attesi dell’edizione.