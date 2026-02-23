Oggi si apre ufficialmente la settimana più attesa dagli italiani: il Festival di Sanremo 2026 è ai nastri di partenza e la domanda è una sola: chi vincerà Sanremo 2026?

Dopo le prime pagelle dei giornalisti, che a fine gennaio avevano premiato Ditonellapiaga (media 7,64), ora a parlare sono le quote dei bookmaker. E rispetto allo scorso anno – quando i siti di scommesse avevano diviso i pronostici tra Giorgia e Olly, poi risultato vincitore – nel 2026 sembra esserci molta più compattezza.

Serena Brancale favorita per la vittoria di Sanremo 2026

Secondo Eurobet, Snai, Goldbet e Lottomatica, la vincitrice più probabile del Festival è Serena Brancale con il brano Qui Con Me. Le quote oscillano tra 2.85 e 3.50, rendendola la favorita indiscussa di questa edizione.

Subito dietro troviamo la coppia formata da Fedez e Marco Masini con Male Necessario, stabilmente al secondo posto nelle previsioni.

Per il terzo gradino del podio la sfida è apertissima tra Sayf e Tommaso Paradiso, entrambi quotati tra 7.50 e 8.00.

Le sorprese e i possibili outsider

Tra i nomi che potrebbero ribaltare i pronostici troviamo:

Arisa

Ermal Meta

Fulminacci

Ditonellapiaga

Chi rischia l’ultimo posto? Le previsioni dei bookmaker

Se la vetta sembra già scritta, in fondo alla classifica le quote indicano un nome preciso: Samurai Jay.

Secondo Eurobet, Sisal, Snai, Goldbet, Lottomatica e William Hill, potrebbe essere lui a chiudere la classifica, con quote fino a 301.00.

Tuttavia, la sua performance promette di far parlare: sul palco con lui salirà anche Belen Rodriguez, che pronuncerà una frase durante il brano Ossessione. Il pezzo, dalle sonorità latine, potrebbe trasformarsi in una hit estiva e ribaltare i pronostici.

Quote aggiornate: la classifica dei favoriti

Eurobet

Serena Brancale – 2.85 Fedez e Marco Masini – 6.00 Sayf – 7.50 Tommaso Paradiso – 7.50 Ditonellapiaga – 16.00

Snai

Serena Brancale – 3.00 Fedez e Marco Masini – 7.50 Sayf – 7.50 Tommaso Paradiso – 7.50 Ditonellapiaga – 16.00

Goldbet

Serena Brancale – 3.50 Fedez e Marco Masini – 6.00 Sayf – 7.50 Tommaso Paradiso – 7.50 Arisa – 16.00

Lottomatica

Serena Brancale – 3.50 Fedez e Marco Masini – 6.00 Tommaso Paradiso – 8.00 Sayf – 8.00 Arisa – 16.00

Sanremo 2026: pronostici compatti come non mai

A differenza dello scorso anno, quando le previsioni erano divise, nel 2026 i bookmaker sembrano avere un’idea chiara: Serena Brancale è la favorita assoluta.

Resta però una variabile imprevedibile: il televoto e l’effetto palco. Sanremo insegna che i pronostici possono essere ribaltati in poche ore.

La domanda resta aperta: i bookmaker avranno ragione anche questa volta?