Momento di forte emozione ad Amici 25. Dopo le polemiche delle ultime settimane, Riccardo Stimolo e Alessio Di Ponzio si sono finalmente confrontati nel daytime del talent show di Maria De Filippi, chiarendo quanto accaduto e mettendo fine alle incomprensioni.

Il cantautore era finito al centro delle critiche per un gesto ritenuto ambiguo e travisato sui social. Un episodio che aveva generato accuse pesanti, tra cui insinuazioni di omofobia, subito respinte dal diretto interessato.

Riccardo Stimolo: “Il mio gesto era goliardico, non c’entrava Alessio”

Durante il daytime, Riccardo Stimolo ha spiegato le sue ragioni, sottolineando come il gesto fosse del tutto scherzoso e non rivolto al ballerino: “Mi aspettavo un qualcosa, mi è arrivata la mer*a addosso questa volta. Hai visto anche tu i commenti per il gesto che io ho fatto ma non c’entravi niente tu. Sai anche tu che questa cosa non c’entra niente con l’omofobia, però non sei mai venuto tu da me e non capisco perché…”.

Il cantante ha ammesso di esserci rimasto male soprattutto per la mancanza di supporto da parte di Alessio Di Ponzio, in un momento per lui particolarmente delicato.

La replica di Alessio Di Ponzio: “Non ero lucido, non sapevo come avvicinarmi”

Dal canto suo, Alessio Di Ponzio ha spiegato di aver vissuto un periodo personale complesso e di non essersi sentito pronto ad affrontare la situazione: “Non mi devo giustificare… questa cosa è capitata in un momento in cui io non sono lucido, non avete idea di quello che sto passando”.

Il ballerino ha chiarito di aver sempre saputo che il gesto non fosse rivolto a lui, ma di essersi sentito in difficoltà nell’approcciarsi al compagno: “Avevo paura che venendoti a parlare magari non volevi parlarmi… non sapevo che cosa dirti. Magari ho sbagliato, mi dispiace se ne avevi bisogno ma non l’ho fatto”.

Il chiarimento finale e l’abbraccio ad Amici 25

Il confronto si è concluso con toni più distesi. Riccardo Stimolo ha ribadito il suo affetto: “Io ti voglio bene, non vedo in te una persona maligna o cattiva. Non voglio che questa cosa possa rovinare il rapporto che abbiamo. Qui dentro per me conti”.

Anche Alessio Di Ponzio ha confermato di aver spiegato la situazione nella sua cerchia di amici e di non aver mai pensato a un gesto discriminatorio.

Alla fine, i due allievi di Amici 25 si sono lasciati andare a un abbraccio chiarificatore, dimostrando che il dialogo può superare polemiche e incomprensioni.