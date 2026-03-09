Martedì 17 marzo prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Tra i concorrenti annunciati ufficialmente sulle pagine social del programma ci sarà anche Paola Caruso, pronta a tornare in televisione dopo un periodo difficile.

La motivazione di Paola Caruso: il pensiero del figlio Michele

Paola Caruso ha raccontato con emozione come affronterà la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. La sua principale preoccupazione è il figlio Michele:

"Ho la pelle d’oca adesso che l’hai detto, ho il pensiero di mio figlio Michele, so che mi mancherà da morire, è lui l’affetto più grande della mia vita. Mi sono attrezzata con una foto che metterò sul comodino nella casa: non avendo il telefono, almeno potrò guardarlo."

Il ritorno in tv: mostrare la vera Paola Caruso

L’ex bonas di Avanti un Altro ha spiegato perché ha deciso di partecipare al reality: "Potrò dimostrare chi sono alle persone. Magari mi amano per alcuni aspetti ma non mi conoscono al 100%. Questa è l’occasione di far vedere la vera Paola, voglio andare per quello e per Michele ovviamente".

L’assenza del padre di Michele

Riguardo alla vita familiare del figlio, Paola ha parlato dell’assenza del padre: "Il papà di mio figlio Michele non c’è mai, sono due anni che non lo sente. Sono rassegnata al fatto che non sarà mai nella vita del figlio. Amo mio figlio più di ogni altra cosa, voglio dargli il massimo".

Un nuovo equilibrio: amore e felicità accanto a Fabio

Dopo anni difficili segnati dalle condizioni di salute del figlio, dalla perdita del suo cavallo e della madre, Paola Caruso sembra finalmente serena, anche grazie al fidanzato Fabio: "Ora con Fabio ho finalmente trovato l’amore. Su suggerimento di una mia amica sono stata io a scrivergli su Instagram, da lì in poi abbiamo parlato. Il primo incontro lo abbiamo avuto in ospedale, perché ero tutta dolorante. Di solito ci si aspetta una bella cena, ma non è stato così. Eppure, lui è rimasto lì, al mio fianco. Quando è venuto a mancare il mio cavallo, lui è venuto da me ed è stato con me, tutta la notte in scuderia a -5 gradi".