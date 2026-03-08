Il cast del Grande Fratello Vip è stato finalmente svelato. I profili social ufficiali del reality hanno annunciato, video dopo video, tutti i nuovi concorrenti sulle note di Public Service Announcement di Jay-Z, confermando molti dei nomi che circolavano già da settimane.

Tra ritorni clamorosi, debutti assoluti nei reality e volti noti della televisione italiana, il gruppo dei nuovi vipponi promette dinamiche interessanti fin dalle prime puntate.

I grandi ritorni: Adriana Volpe e Antonella Elia

Tra i nomi più commentati spiccano Adriana Volpe e Antonella Elia, che torneranno “sul luogo del delitto”.

Le due hanno già partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip come concorrenti e, negli anni successivi, sono state anche opinioniste accanto al conduttore Alfonso Signorini. La loro presenza rappresenta uno dei ritorni più curiosi della nuova stagione.

Il debutto di Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro

Tra le novità assolute c’è Alessandra Mussolini, che per la prima volta parteciperà a un reality show.

Debutta nel programma anche Raimondo Todaro, noto ballerino ed ex volto storico di Ballando con le Stelle, nonché ex insegnante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Comici, conduttori e volti noti della TV

Nel cast ci sono anche diversi personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo e della televisione:

Dario Cassini , attore e comico già visto a L’Isola dei Famosi

, attore e comico già visto a Marco Berry , conduttore ed ex volto de Le Iene

, conduttore ed ex volto de Francesca Manzini, comica, imitatrice e conduttrice radiofonica

I protagonisti dei reality entrano nella Casa

Non mancano concorrenti arrivati da altri reality show molto seguiti. Tra loro:

Raul Dumitras , ex protagonista di Temptation Island (dove partecipò con Martina De Ioannon)

, ex protagonista di (dove partecipò con Martina De Ioannon) Lucia Ilardo , anche lei vista a Temptation Island , insieme a Rosario Guglielmi

, anche lei vista a , insieme a Rosario Guglielmi Nicolò Brigante , ex tronista di Uomini & Donne

, ex tronista di Blu Barbara Prezia , ex concorrente di Pechino Express

, ex concorrente di Renato Biancardi , volto di Ex On The Beach Italia

, volto di Ibiza Altea , protagonista di Too Hot To Handle Italia

, protagonista di Giovanni Calvario, visto a Love Blind Italia

A loro si aggiunge anche GionnyScandal, rapper molto seguito sui social.

Il cambio dell’ultimo minuto

Nel cast inizialmente circolava anche il nome del pugile Francesco Faraoni, che però è sparito dalla lista finale dei concorrenti.

Al suo posto è stato confermato GionnyScandal, ufficializzato insieme agli altri vipponi.

Il nome rivelato a Verissimo

C’è anche un concorrente che non è stato annunciato direttamente dai profili social del programma.

Si tratta di Paola Caruso, il cui ingresso nella Casa è stato rivelato da Silvia Toffanin durante la trasmissione Verissimo.

Grande Fratello Vip: il cast completo

Ecco il cast ufficiale della nuova edizione del reality: