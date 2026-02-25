Dalla Casa del Grande Fratello al Teatro Ariston: Giulia Salemi e Sophie Codegoni, entrambe ex concorrenti del reality show di Canale 5, hanno assistito dal vivo alla prima serata della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sedute l’una accanto all’altra, hanno di volta in volta intonato i brani dei cantanti che si sono esibiti. Sedute una accanto all’altra, hanno intonato i brani dei cantanti in gara, emozionandosi con ogni performance e condividendo le loro reazioni sui social, confermando il forte seguito di pubblico che le accompagna sin dai tempi del reality show.

Le esperienze televisive di Giulia Salemi e Sophie Codegoni

Giulia Salemi è nota per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, dove ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli, suo attuale compagno. Inoltre, ha preso parte a numerosi programmi di intrattenimento, diventando una presenza fissa nel mondo dei reality e dei talk show. Attualmente affianca Amadeus alla conduzione di The Cage – Prendi e Scappa, programma preserale che va in onda su Nove.

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha proseguito la sua carriera televisiva con il Grande Fratello VIP, dove ha saputo consolidare la sua fama e ampliare il proprio seguito sui social. Nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto il suo ex compagno e padre di sua figlia, Alessandro Basciano, con il quale la relazione è giunta al capolinea.

Ex gieffine sempre al centro della scena mediatica

La presenza di Giulia Salemi e Sophie Codegoni al Festival di Sanremo 2026 conferma quanto i volti del Grande Fratello continuino a influenzare il panorama televisivo italiano. Dal reality show alle passerelle del Teatro Ariston, le due influencer dimostrano di saper trasformare la notorietà in opportunità di successo nel mondo dello spettacolo.