La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa alle 1:31 con la lettura della top 5 dei Big da parte di Carlo Conti, ma per molti artisti la notte è stata tutt’altro che tranquilla. Dopo la chiusura della gara, alcuni cantanti hanno raggiunto Nicola Savino al DopoFestival, mentre altri hanno preferito rientrare in hotel per riposare in vista degli impegni del giorno successivo.

Nel cuore della notte, però, il sonno dei protagonisti in gara è stato disturbato da forti rumori provenienti da party organizzati nei pressi delle strutture alberghiere che ospitano i cantanti.

Sanremo 2026, lo sfogo di Elettra Lamborghini nella notte

A denunciare pubblicamente la situazione è stata Elettra Lamborghini, tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026.

Secondo quanto riportato da Biccy.it, alle 3:15 la cantante si è collegata su X (ex Twitter) lanciando un appello accorato, a nome anche di altri colleghi, per chiedere di abbassare la musica dei festini organizzati nelle zone limitrofe agli hotel.

“Ma che cavolo, accidenti! Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiamo noi cantanti di Sanremo. Vi prego la musica è devastante! Siamo tutti stanchi morti e così è proprio impossibile dormire, ve lo giuro. Raga sono le 3 del mattino. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera interviste prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente”.

(via Biccy.it)

Il video su Instagram: “Il pavimento vibra”

Non solo X. Alle 3:31 Elettra Lamborghini ha aggiornato i fan anche su Instagram, pubblicando un video come prova del rumore eccessivo. Nel filmato si sente chiaramente la musica ad alto volume provenire dall’esterno, nonostante l’artista si trovi all’ultimo piano dell’hotel.

“Veramente poco rispettosi i brand/sponsor che organizzano questi festini fino a chissà, le 4 del mattino?! Mi auguro che smettano! Sapendo che ci sono 30 artisti che l’unica cosa che vogliono fare è riposare, non voglio fare la nonna ma cavolo, almeno la decenza di abbassare la musica all’una! Siamo in pieno centro! Se invece volete fare dei rave fino alle 6 di mattino affittate una discoteca! Non questi capannoni, tensostrutture fatte di plastica, perché così non è giusto! Io personalmente sono esausta e ci tengo a fare bene ed arrivare riposata domani dopo essermi impegnata per mesi e mesi! Sto cercando di dormire da 3 ore ormai (e ho i tappi) mi sto disperando! Sono all’ultimo piano e il pavimento vibra da quanto è forte la musica”.