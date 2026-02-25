A cura della Redazione

È iniziato il Festival di Sanremo 2026, e la prima serata ha visto esibirsi tutti e 30 i Big in gara sul palco del Teatro Ariston. Tra i brani più apprezzati dal pubblico in sala e dai telespettatori a casa spicca “Qui con me”, la canzone con cui Serena Brancale ha emozionato l’Italia intera.

La cantante pugliese ha conquistato la platea con un’esibizione intensa e carica di significato, tanto da chiudere la prima serata al terzo posto nella classifica parziale, confermandosi tra le favorite di questa edizione.

Serena Brancale commuove Sanremo 2026 con “Qui con me”

Sul palco dell’Ariston, Serena Brancale ha portato un brano profondamente personale, dedicato alla madre scomparsa nel 2020. “Qui con me” è una ballata intensa che racconta il dolore della perdita e la nostalgia per una presenza che continua a vivere nei ricordi.

Il ritornello, tra i più toccanti della serata, recita:

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Un testo potente, scritto e maturato nel corso degli anni, che l’artista ha scelto di condividere proprio sul palco più importante della musica italiana. Al termine dell’esibizione, visibilmente commossa, la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime, regalando uno dei momenti più emozionanti della prima serata.

La dedica alla madre Maria De Filippis

Il brano è dedicato a Maria De Filippis, madre di Serena e insegnante di musica di origini italo-venezuelane. Fu proprio lei a trasmettere alle figlie l’amore per la musica e lo studio.

In una precedente intervista, la cantante aveva raccontato: “Lei era tutto, la festa a casa. Era quella che ci spronava a studiare”.

La scomparsa della madre, avvenuta nel 2020 a causa di una grave malattia, ha segnato profondamente l’artista. Oggi Serena la ricorda come una presenza costante nella sua vita: “Oggi è il mio angelo. Lei c’è in tutte le cose che faccio, mi aiuta a pensare meglio. Io la sento, so che è sempre al mio fianco, in tutto”.

Nicole Brancale dirige l’orchestra: un momento carico di significato

A rendere ancora più speciale l’esibizione è stata la presenza sul podio della sorella, Nicole Brancale, direttrice d’orchestra classe 1982. Diplomata al Conservatorio, Nicole ha intrapreso un percorso musicale focalizzato sul pianoforte e sulla direzione orchestrale.

Le due sorelle erano già salite insieme sul palco dell’Ariston lo scorso anno, ma questa volta il significato è stato ancora più profondo.

“Se mai fossi tornata a Sanremo, mamma voleva che fosse Nicole a dirigere l’orchestra”, aveva raccontato Serena. E ha ribadito: “Nicole è il mio portafortuna. Con questo brano non poteva mancare”.

Serena Brancale tra i favoriti di Sanremo 2026

Con “Qui con me”, Serena Brancale si candida ufficialmente come una delle protagoniste di questa edizione. L’intensità del brano, la qualità dell’interpretazione e la forza della storia personale hanno conquistato pubblico e critica.

Il Festival di Sanremo 2026 è solo all’inizio, ma l’emozione regalata dalla cantante pugliese è già destinata a restare tra i momenti più significativi di questa edizione.