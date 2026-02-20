Sanremo non è solo musica, palco e Festival: come ogni anno, attorno alla kermesse ruota un vero e proprio circo di eventi, cene di gala, party esclusivi e appuntamenti mondani. Queste occasioni rappresentano una vetrina importantissima per personaggi dello spettacolo, influencer e volti televisivi, offrendo visibilità e opportunità di networking uniche.

Grande Fratello e cachet a Sanremo

Proprio in questo contesto, il noto insider Lorenzo Pugnaloni ha svelato un retroscena curioso che sta circolando negli ambienti degli eventi. Secondo quanto riportato, tre protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello avrebbero richiesto un cachet per presenziare a una cena di gala legata a Sanremo 2026.

I nomi coinvolti sarebbero: Omer Elomari, Rasha Younes e Grazia Kendi.

Quando il compenso non è uno scandalo

Chi lavora nel mondo degli eventi e del management sa bene che chiedere un compenso per una presenza non è affatto uno scandalo, in particolare quando l’invito è legato a un’attività di influencer marketing.

Richiesta economica ritenuta alta

Secondo le informazioni trapelate, in questo caso sarebbe arrivata una richiesta economica ritenuta piuttosto alta per una semplice presenza senza ulteriori obblighi di contenuti. Di fronte alla cifra proposta, lo sponsor e gli organizzatori avrebbero deciso di virare su altri nomi, lasciando cadere la trattativa.