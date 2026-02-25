A cura della Redazione

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha già il suo primo caso social. Tra esibizioni attesissime e ospiti d’eccezione, un dettaglio sfuggito a molti telespettatori è invece stato colto dall’attentissimo popolo del web, diventando virale nel giro di pochi minuti.

Microfono aperto durante l’annuncio di Sal Da Vinci

Nel corso della puntata di ieri, mentre Carlo Conti annunciava l’ingresso sul palco dell’Ariston di Sal Da Vinci, in gara con il brano “Per sempre sì”, la regia ha lasciato accidentalmente aperto un microfono fuori campo.

Proprio in quel momento si è sentita chiaramente una frase pronunciata da Laura Pausini, presente dietro le quinte. L’audio è stato immediatamente rilanciato sui social, generando migliaia di condivisioni, commenti e interpretazioni contrastanti.

Cosa ha detto davvero Laura Pausini?

Il breve frammento audio ha scatenato il dibattito online: c’è chi sostiene di aver sentito “Visto che roba” e chi invece è convinto che la frase fosse “Lui si droga”. In realtà, la frase pronunciata dalla co-conduttrice è la prima.

Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale sul reale contenuto della frase, né sul contesto in cui sarebbe stata pronunciata. Non è chiaro, infatti, se le parole fossero riferite a quanto stava accadendo sul palco del Teatro Ariston o a una conversazione privata nel backstage.

È importante sottolineare che l’audio è stato estrapolato dal contesto e che, come spesso accade in questi casi, pochi secondi possono prestarsi facilmente a fraintendimenti.

Il primo “gate” di Sanremo 2026 è già virale

Nel giro di poche ore, il presunto “microfono aperto” è diventato uno degli argomenti più discussi della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026.