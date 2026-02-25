La collocazione a fine febbraio del Festival di Sanremo 2026, scelta per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e la controprogrammazione della partita Inter-Bodo Glimt, non hanno favorito l'audience della prima serata.
Secondo i dati ufficiali, 9 milioni 600 mila telespettatori, pari al 58% di share, hanno seguito in media il primo appuntamento con la kermesse musicale diretta da Carlo Conti su Rai1.
Confronto con le edizioni precedenti
Il calo rispetto agli anni precedenti è evidente:
- Sanremo 2025: 12 milioni 630 mila telespettatori (65,3% di share)
- Sanremo 2024 (Amadeus): 10,5 milioni di telespettatori (65,5% di share)
- Sanremo 2023 (Amadeus): 10,7 milioni di telespettatori (63,2% di share).