Diletta Leotta, volto storico di DAZN, è stata ospite dell’ultima puntata di “Fuori di Cabello – Il Podcast” condotto da Victoria Cabello. L’intervista, irriverente e fuori dagli schemi, ha svelato lati inediti della giornalista sportiva, tra carriera, critiche e vita privata.

"Le critiche? Non le sopporto più"

Durante la chiacchierata, Diletta Leotta ha confessato di non tollerare le critiche sul suo lavoro: “Odio essere sottovalutata perché secondo me quando c’è una ragazza carina, vestita bene, allora tendenzialmente deve essere messa in una categoria. L’accettazione che una donna bella possa anche saper fare delle cose sta un po’ sul ca**o. Ormai mi sono un po’ distaccata, la lascio andare come critica. La prendo anzi come suggerimento: ok, non c’è bisogno di essere sempre vestita troppo stretta o troppo scollata”.

La conduttrice ha rivelato anche di aver impostato filtri sui commenti di Instagram per proteggersi da opinioni troppo invasive.

Vita privata e momenti di intimità

Parlando della sua vita privata, Diletta Leotta ha ammesso senza esitazioni di darsi un bel voto sotto le lenzuola: “Non posso che darmi un 10. Sono l’Etna, il calore della Sicilia. Brava come De Martino? Forse un po’ meglio”.

La giornalista ha poi svelato di usare molta fantasia nei momenti di intimità: “Fantasia, sempre qualcosa di nuovo”.

Frecciatina a Raoul Bova e nickname da social

Tra risate e curiosità, Diletta Leotta ha lanciato una scherzosa frecciatina a Raoul Bova. Quando Victoria Cabello le ha chiesto quale nickname sceglierebbe per un nuovo social media, la conduttrice ha risposto senza esitazione: “Occhi spaccanti”.