Grave lutto per Helena Prestes. La modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato sui social la scomparsa del padre Antonio, morto all’età di 62 anni.

Con un messaggio carico di dolore, Helena ha scritto: “Ciao Papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po' di spazio e rispetto in questo momento delicato”.

Il racconto a Verissimo da Silvia Toffanin

Solo poche settimane fa, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Helena aveva parlato pubblicamente delle condizioni di salute del padre.

La modella aveva raccontato di essere volata in Brasile dopo aver saputo che l’uomo non stava bene: “Sono corsa in Brasile per cercare mio padre, perché avevo saputo che non stava bene. Io e lui non abbiamo mai avuto molti rapporti, però quando ho saputo che non stava bene sono andata lì”.

L’ictus e il coma prima dell’arrivo della figlia

Durante l’intervista, Helena Prestes aveva spiegato che il padre era stato colpito da un ictus ed era entrato in coma poco prima del suo arrivo in Brasile. L’uomo si trovava ricoverato in ospedale e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

La notizia della morte arriva ora, a distanza di settimane, lasciando un vuoto profondo nella vita della modella.

Il rapporto difficile tra Helena e il padre

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Helena aveva anche parlato apertamente di aspetti dolorosi del suo passato: «Era molto violento, e lo è tuttora. Non è stato un viaggio facile».

Un rapporto complesso, segnato da tensioni e sofferenze, che non ha però impedito alla modella di stargli accanto negli ultimi momenti.

Il cordoglio dei fan per Helena Prestes

Dopo l’annuncio, sono stati migliaia i messaggi di affetto e vicinanza arrivati sotto il post della modella. Fan e colleghi del mondo dello spettacolo hanno espresso solidarietà, rispettando la richiesta di discrezione fatta da Helena.