La Città dei Fiori è pronta a tornare capitale della musica italiana. Il sipario del Festival di Sanremo 2026 si alza questa sera, martedì 24 febbraio, con una prima serata che promette emozioni, spettacolo e grandi ospiti. La diretta su Rai 1 partirà alle 20.40 dal prestigioso Teatro Ariston, cuore storico della kermesse.

Dopo mesi di attesa, curiosità e anticipazioni, Sanremo torna al centro dell’attenzione nazionale con 30 Big in gara, pronti a presentare per la prima volta i loro brani davanti al pubblico e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Sanremo 2026, prima serata: tutti i 30 Big in gara

Durante la prima serata si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara. Le performance saranno votate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che decreterà una classifica provvisoria. A fine puntata verranno annunciate le cinque canzoni più votate, senza ordine di piazzamento.

Ecco l’elenco completo dei Big e dei brani in gara:

Arisa – Magica favola

– Magica favola Bambole di Pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Dargen D'Amico – AI AI

– AI AI Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Fedez & Marco Masini – Male necessario

& – Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna J-Ax – Italia Starter Pack

– Italia Starter Pack LDA & Aka7even – Poesie clandestine

& – Poesie clandestine Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Levante – Sei tu

– Sei tu Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

& – La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade

Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman alla conduzione

A guidare la prima serata sarà Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e dal co-conduttore Can Yaman. Un trio che unisce esperienza televisiva, carisma internazionale e grande popolarità.

Tiziano Ferro super ospite: 25 anni di carriera celebrati all’Ariston

Il momento più atteso della serata sarà l’esibizione di Tiziano Ferro, che torna sul palco dell’Ariston a 25 anni dal successo di Xdono e dell’album Rosso Relativo.

Durante la serata presenterà il nuovo disco Sono un grande, eseguendo per la prima volta dal vivo il brano omonimo, già certificato disco d’oro. Un’esibizione che promette di unire passato e presente della musica italiana.

Max Pezzali dalla nave, Gaia in Piazza Colombo

Spazio anche alla musica fuori dall’Ariston. Max Pezzali si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, riportando sul palco le hit che hanno segnato intere generazioni.

In Piazza Colombo, invece, sarà protagonista Gaia, che offrirà una performance live creando un ponte diretto tra il Festival e la città.