Fedez si prepara al Festival di Sanremo 2026 e lo fa con un post intenso su Instagram che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Il rapper ha condiviso un carosello di immagini che si apre con uno scatto tenerissimo: i suoi figli, Leone e Vittoria, seduti nella sala di registrazione mentre ascoltano in anteprima il brano che l’artista porterà sul palco dell’Ariston.

Un anno di riflessioni e consapevolezza

Accompagnando le foto, Fedez ha scritto un lungo messaggio personale in cui ripercorre l’ultimo anno e il suo ritorno a Sanremo: “L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre una frase: ‘Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere’. In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano, ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge”.

Il riferimento è ai mesi difficili dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta storia parallela che avrebbe coinvolto l’artista, creando grande scalpore mediatico intorno a Fedez e Chiara Ferragni.

La musica come ancora di salvezza

Nonostante il periodo complicato, Fedez sottolinea come la musica sia stata il suo punto fermo: “Avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano”.

Racconta di un percorso iniziato “con i peggiori presupposti” ma che si è trasformato in “una delle esperienze più belle e cariche di senso” della sua vita, con la consapevolezza che “a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta”.

Sanremo 2026: un nuovo inizio

Guardando al futuro, Fedez riflette sul valore delle difficoltà: “E alla fine non sappiamo mai, sul momento, cosa sia davvero ‘bene’ o ‘male’ per noi. I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi”.

A un anno di distanza, il rapper si prepara a tornare sul palco dell’Ariston con uno spirito rinnovato: “Esattamente un anno dopo, eccomi di nuovo qui. Valigia pronta e la stessa frase che mi ronza in testa”.

Svela anche il legame creativo tra i momenti difficili e la sua musica: “Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito. E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo”.

Attesa e collaborazione con Marco Masini

Il finale del post è carico di energia e curiosità: “Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston”.

Con Fedez, sul palco, ci sarà Marco Masini.