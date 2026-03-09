Il 30 gennaio scorso, Davide Maggio ha pubblicato la lista dei 34 nomi che Alfonso Signorini aveva individuato per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, una selezione che – secondo quanto riportato – sarebbe stata anche approvata da Pier Silvio Berlusconi.

Come già anticipato nelle settimane successive, però, non tutti i personaggi presenti nell’elenco sarebbero poi entrati realmente nel cast. Tra impegni professionali, trattative sui cachet e rinunce personali, la lista iniziale ha subito diversi cambiamenti prima della definizione del gruppo definitivo di concorrenti.

Alcuni vip hanno declinato subito l’offerta

Dopo la pubblicazione della lista, diversi personaggi hanno confermato di essere stati contattati dalla produzione ma di aver declinato l’invito quasi immediatamente.

Tra questi ci sono Karina Cascella e Vincenzo Schettini, che hanno preso le distanze dal progetto spiegando di aver avuto solo un contatto preliminare con il programma.

I nomi esclusi dal cast definitivo

Con la definizione ufficiale del cast, molti dei vip presenti nella lista iniziale di Alfonso Signorini sono rimasti fuori dal reality. Tra gli esclusi figurano: Alessia Scita, Andrea De Paoli, Anna La Rosa, Antonio Sabato Junior, Armando Incarnato.

Non varcheranno al porta rossa neanche: Carlotta Ferlito, Christian Mujica, Jhonatan Mujica, Cicciolina, Cosmary Fasanelli, Donatella Rettore, Emanuele Caselli, Enes Atak, Gianmarco Steri, Imma Polese, Martina De Ioannon, Megghi Galo, Monica Contraffatto.

Chiudono la lista degli esclusi: Natalio Simionato, Priscilla, Ringo, Sahin Vural, Sara Gaudenzi e Walter Zenga.

Gli 8 nomi scelti dalla lista originale

Alla fine, dalla lista iniziale di Alfonso Signorini sono stati scelti 8 concorrenti su 16 annunciati.

Entreranno infatti nella casa del Grande Fratello Vip:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Barbara Prezja

Francesca Manzini

Ibiza Altea

Marco Berry

Raimondo Todaro

Gli 8 concorrenti inediti

Accanto ai nomi già circolati, gli autori hanno deciso di puntare anche su volti completamente nuovi per il reality.

Gli altri concorrenti annunciati sono:

Dario Cassini

GionnyScandal

Giovanni Calvario

Lucia Ilardo

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raul Dumitras

Renato Biancardi

Il retroscena: cosa è cambiato dopo lo scandalo

La composizione del cast sarebbe stata influenzata anche dal caso mediatico sollevato da Fabrizio Corona, che ha portato Alfonso Signorini ad autosospendersi temporaneamente da Mediaset.

Secondo diverse indiscrezioni, proprio dopo questo episodio gli autori avrebbero rimesso mano alla selezione dei concorrenti, cercando nuovi volti e nuove storie da portare nella casa più spiata d’Italia.