A cura della Redazione

Arrivano nuovi segnali sul possibile ritorno di fiamma tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello e la compagna sono stati infatti avvistati insieme ad altri volti noti del piccolo schermo e del web durante una cena di gala a Sanremo.

Le dichiarazioni di Domenico D’Alterio

Nelle scorse settimane, ai microfoni di Radio Radio, Domenico D’Alterio aveva commentato la situazione sentimentale con Valentina Piscopo: “Non ci siamo lasciati definitivamente. Siamo in una fase di chiarimento. Mi ha lasciato due volte in diretta: una con una lettera e una restituendomi l'anello. Ora stiamo cercando di capire determinate cose. Se ci stiamo riprovando? Sì”.

Queste parole sembrano confermare che i due stanno vivendo una fase di riavvicinamento, dopo momenti di tensione e incomprensioni.

Fine del triangolo con Benedetta Stocchi

Definitivamente archiviato il “triangolo” sentimentale che aveva coinvolto Domenico D’Alterio, Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

Benedetta Stocchi ha voltato pagina e ha intrapreso una nuova relazione con un ragazzo di nome Alessio: “Per chi mi ha seguito durante tutto il percorso nella Casa, Ale è il ragazzo di cui ho parlato… ‘il principe’. Ci conosciamo da circa un anno, ma non abbiamo mai fatto davvero il passo di metterci insieme, perché c’erano paure, insicurezze, cose da sistemare prima dentro di noi. Forse non era il momento giusto. E durante questa esperienza ho capito tante cose. Tra le tante, anche quello che c’è tra me e lui. È una scelta consapevole, non impulsiva. E oggi sono serena”.