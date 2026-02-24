A cura della Redazione

Selvaggia Lucarelli entra a far parte della squadra che affiancherà Ilary Blasi al timone della nuova edizione del Grande Fratello, rimasto orfano della guida di Alfonso Signorini, coinvolto nel presunto “Caso Signorini” esploso dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona.

Selvaggia Lucarelli nuova opinionista del Grande Fratello

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il corteggiamento per avere Selvaggia Lucarelli nel team sarebbe stato particolarmente insistente. Alla giornalista sarebbe stato offerto un cachet definito “pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle”, proposta che l’avrebbe comprensibilmente spinta ad accettare.

Un’offerta importante, che segna un cambiamento significativo nella carriera televisiva della scrittrice e opinionista, pronta a debuttare in uno dei programmi di punta di Canale 5. L’obiettivo di Mediaset sarebbe quello di dare nuova linfa al reality, puntando su un volto forte, divisivo e abituato al confronto diretto.

Nessuna esclusiva con Mediaset: l’accordo di Lucarelli

La decisione, tuttavia, sarebbe arrivata a precise condizioni. Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, Selvaggia Lucarelli avrebbe accettato il ruolo da opinionista senza firmare alcun contratto di esclusiva con Mediaset. Un dettaglio tutt’altro che secondario.

L’impegno prevede la sua presenza accanto a Ilary Blasi, ma senza vincoli che la leghino stabilmente alle reti del Biscione. Nessuna clausola di esclusiva, dunque: una scelta che le consentirebbe, già dalla prossima stagione televisiva, di tornare a sedere dietro la scrivania dei giurati di Ballando con le Stelle.

Il possibile ritorno a Ballando con le stelle

Il desiderio di Selvaggia Lucarelli sarebbe infatti quello di rientrare nella giuria del dancing show di Rai 1 già dal prossimo autunno. Un desiderio che, secondo quanto risulta, sarebbe condiviso anche dalla squadra guidata da Milly Carlucci.

I rapporti tra la giornalista e l’entourage Rai non sarebbero stati in alcun modo incrinati dal passaggio al reality di Canale 5. Lucarelli si sarebbe mossa nel pieno rispetto degli accordi che la legano al programma di Rai 1, informando passo dopo passo la produzione del programma di cui, dal 2016, è uno dei volti più rappresentativi.