La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a tornare su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni, Dagospia ha confermato i nomi delle opinioniste che affiancheranno la conduttrice: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, quest’ultima alla sua terza esperienza nel reality show.

I concorrenti vip confermati

Secondo la newsletter del giornalista Gabriele Parpiglia, tra i concorrenti scelti per il reality figurerebbero:

Alessandra Mussolini – Nome di spicco nel panorama politico e televisivo italiano.

– Nome di spicco nel panorama politico e televisivo italiano. Barbara Prezia – Modella conosciuta come la “sosia italiana di Dua Lipa”, già partecipante a Pechino Express. Parpiglia la descrive così:

“Da Pechino Express al Confessionale: arriva la sosia di Dua Lipa. Lei sarà la bella della Casa con un carattere esuberante e pronta a far perdere la testa ai concorrenti uomini”, ha scritto Parpiglia.

Paola Caruso – Subentra a Guendalina Tavassi, inizialmente data tra le papabili concorrenti. Caruso è già un volto noto dei reality show italiani.

Altri volti noti nel cast

Oltre a Alessandra Mussolini, Barbara Prezia e Paola Caruso, il cast includerebbe anche:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Francesca Manzini

Marco Berry

Un “personaggio che ci farà sognare”, come anticipato da Selvaggia Lucarelli su Instagram.

La data di partenza

Il nuovo Grande Fratello, guidato da Ilary Blasi, dovrebbe durare 11 puntate distribuite in 6 settimane. La data di partenza è fissata per il 16 marzo, anche se si attende ancora l’ufficialità.