La Città dei Fiori è pronta a tornare protagonista della musica italiana: il Festival di Sanremo 2026 prende il via questa sera, martedì 24 febbraio, con una prima serata ricca di emozioni, spettacolo e grandi ospiti.
La diretta su Rai 1 inizierà alle 20.40 dal prestigioso Teatro Ariston, storico cuore della kermesse musicale italiana.
Prima serata: tutti i 30 Big in gara
Dopo mesi di attesa e curiosità, il Festival torna al centro dell’attenzione nazionale con 30 Big in gara, pronti a presentare i loro brani davanti al pubblico e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.
Durante la prima serata, le performance saranno votate esclusivamente dalla Giuria, che decreterà una classifica provvisoria. A fine puntata saranno annunciate le cinque canzoni più votate, senza ordine di piazzamento.
Ordine di uscita della prima serata
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Michele Bravi – Prima o poi
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Dargen D’Amico – AI AI
- Arisa – Magica favola
- Luchè – Labirinto
- Tommaso Paradiso – I Romantici
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Patty Pravo – Opera
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- J-Ax – Italia starter pack
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Levante – Sei tu
- Fedez & Masini – Male necessario
- Ermal Meta – Stella stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Nayt – Prima che
- Malika Ayane – Animali notturni
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Francesco Renga – Il meglio di me
- LDA e AKA7evenn – Poesie clandestine
Conduzione d’eccellenza: Laura Pausini e Can Yaman
Ad affiancare Carlo Conti durante la prima serata del Festival saranno Laura Pausini e Can Yaman.
Super ospite Tiziano Ferro: 25 anni di carriera all’Ariston
Il momento più atteso sarà l’esibizione di Tiziano Ferro, che torna sul palco dell’Ariston a 25 anni dal successo di Xdono e dell’album Rosso Relativo.
Durante la serata, presenterà il nuovo disco Sono un grande, eseguendo dal vivo il brano omonimo, già certificato disco d’oro, in un’esibizione che unisce passato e presente della musica italiana.
Musica anche fuori dall’Ariston: Max Pezzali e Gaia
La musica non si ferma sul palco principale. Max Pezzali si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, proponendo i suoi più grandi successi che hanno segnato intere generazioni.
In Piazza Colombo, sarà protagonista Gaia, con una performance live che creerà un ponte diretto tra il Festival e la città.