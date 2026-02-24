La Città dei Fiori è pronta a tornare protagonista della musica italiana: il Festival di Sanremo 2026 prende il via questa sera, martedì 24 febbraio, con una prima serata ricca di emozioni, spettacolo e grandi ospiti.

La diretta su Rai 1 inizierà alle 20.40 dal prestigioso Teatro Ariston, storico cuore della kermesse musicale italiana.

Prima serata: tutti i 30 Big in gara

Dopo mesi di attesa e curiosità, il Festival torna al centro dell’attenzione nazionale con 30 Big in gara, pronti a presentare i loro brani davanti al pubblico e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Durante la prima serata, le performance saranno votate esclusivamente dalla Giuria, che decreterà una classifica provvisoria. A fine puntata saranno annunciate le cinque canzoni più votate, senza ordine di piazzamento.

Ordine di uscita della prima serata

Ditonellapiaga – Che fastidio! Michele Bravi – Prima o poi Sayf – Tu mi piaci tanto Mara Sattei – Le cose che non sai di me Dargen D’Amico – AI AI Arisa – Magica favola Luchè – Labirinto Tommaso Paradiso – I Romantici Elettra Lamborghini – Voilà Patty Pravo – Opera Samurai Jay – Ossessione Raf – Ora e per sempre J-Ax – Italia starter pack Fulminacci – Stupida sfortuna Levante – Sei tu Fedez & Masini – Male necessario Ermal Meta – Stella stellina Serena Brancale – Qui con me Nayt – Prima che Malika Ayane – Animali notturni Eddie Brock – Avvoltoi Sal Da Vinci – Per sempre sì Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Tredici Pietro – Uomo che cade Bambole di Pezza – Resta con me Chiello – Ti penso sempre Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta Leo Gassmann – Naturale Francesco Renga – Il meglio di me LDA e AKA7evenn – Poesie clandestine

Conduzione d’eccellenza: Laura Pausini e Can Yaman

Ad affiancare Carlo Conti durante la prima serata del Festival saranno Laura Pausini e Can Yaman.

Super ospite Tiziano Ferro: 25 anni di carriera all’Ariston

Il momento più atteso sarà l’esibizione di Tiziano Ferro, che torna sul palco dell’Ariston a 25 anni dal successo di Xdono e dell’album Rosso Relativo.

Durante la serata, presenterà il nuovo disco Sono un grande, eseguendo dal vivo il brano omonimo, già certificato disco d’oro, in un’esibizione che unisce passato e presente della musica italiana.

Musica anche fuori dall’Ariston: Max Pezzali e Gaia

La musica non si ferma sul palco principale. Max Pezzali si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, proponendo i suoi più grandi successi che hanno segnato intere generazioni.

In Piazza Colombo, sarà protagonista Gaia, con una performance live che creerà un ponte diretto tra il Festival e la città.