A cura di Annalisa Accardo

La Città dei Fiori è pronta a tornare protagonista della musica italiana: il Festival di Sanremo 2026 prende il via questa sera, martedì 24 febbraio, con una prima serata ricca di emozioni, spettacolo e grandi ospiti.

La diretta su Rai 1 inizierà alle 20.40 dal prestigioso Teatro Ariston, storico cuore della kermesse musicale italiana.

Prima serata: tutti i 30 Big in gara

Dopo mesi di attesa e curiosità, il Festival torna al centro dell’attenzione nazionale con 30 Big in gara, pronti a presentare i loro brani davanti al pubblico e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Durante la prima serata, le performance saranno votate esclusivamente dalla Giuria, che decreterà una classifica provvisoria. A fine puntata saranno annunciate le cinque canzoni più votate, senza ordine di piazzamento.

Ordine di uscita della prima serata

  1. DitonellapiagaChe fastidio!
  2. Michele BraviPrima o poi
  3. SayfTu mi piaci tanto
  4. Mara SatteiLe cose che non sai di me
  5. Dargen D’AmicoAI AI
  6. ArisaMagica favola
  7. LuchèLabirinto
  8. Tommaso ParadisoI Romantici
  9. Elettra LamborghiniVoilà
  10. Patty PravoOpera
  11. Samurai JayOssessione
  12. RafOra e per sempre
  13. J-AxItalia starter pack
  14. FulminacciStupida sfortuna
  15. LevanteSei tu
  16. Fedez & MasiniMale necessario
  17. Ermal MetaStella stellina
  18. Serena BrancaleQui con me
  19. NaytPrima che
  20. Malika AyaneAnimali notturni
  21. Eddie BrockAvvoltoi
  22. Sal Da VinciPer sempre sì
  23. Enrico NigiottiOgni volta che non so volare
  24. Tredici PietroUomo che cade
  25. Bambole di PezzaResta con me
  26. ChielloTi penso sempre
  27. Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta
  28. Leo GassmannNaturale
  29. Francesco RengaIl meglio di me
  30. LDA e AKA7evennPoesie clandestine

Conduzione d’eccellenza: Laura Pausini e Can Yaman

Ad affiancare Carlo Conti durante la prima serata del Festival saranno Laura Pausini e Can Yaman.

Super ospite Tiziano Ferro: 25 anni di carriera all’Ariston

Il momento più atteso sarà l’esibizione di Tiziano Ferro, che torna sul palco dell’Ariston a 25 anni dal successo di Xdono e dell’album Rosso Relativo.

Durante la serata, presenterà il nuovo disco Sono un grande, eseguendo dal vivo il brano omonimo, già certificato disco d’oro, in un’esibizione che unisce passato e presente della musica italiana.

Musica anche fuori dall’Ariston: Max Pezzali e Gaia

La musica non si ferma sul palco principale. Max Pezzali si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, proponendo i suoi più grandi successi che hanno segnato intere generazioni.

In Piazza Colombo, sarà protagonista Gaia, con una performance live che creerà un ponte diretto tra il Festival e la città.

 