Il Festival di Sanremo 2026 sta per cominciare e già il pubblico social ha trovato il suo primo protagonista virale: Elettra Lamborghini. Durante la tradizionale sfilata sul green carpet davanti al Teatro Ariston, la cantante ha catturato l’attenzione con un piccolo incidente che è subito diventato virale.

Il gesto dolce che diventa virale

Durante il PrimaFestival, la striscia dedicata ai dietro le quinte del festival con interviste e curiosità, Elettra Lamborghini ha sfilato in un elegante abito da sera. Prima di raggiungere le presentatrici, ha voluto fare un gesto gentile regalando loro un fiore dal suo mazzo. Tuttavia, proprio mentre si avvicinava, è inciampata sul tappeto, trasformando un piccolo incidente in uno dei momenti più condivisi sui social.

Con la sua spontaneità e simpatia, la Lamborghini ha subito conquistato il pubblico, dimostrando ancora una volta il suo carisma unico.

Elettra Lamborghini ospite di Supernova: la gaffe su Tommaso Paradiso

Nei giorni scorsi, Elettra Lamborghini è stata ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan. Durante l’intervista, ha fatto una simpatica gaffe parlando di Tommaso Paradiso:

“Io ho un problema con gli indie, per me Tommaso Paradiso, Carl Brave, Calcutta, per me sono tutti la stessa persona. Tommaso Paradiso aspetta che lo googlo, con tutto il rispetto”.

Poi, correggendosi, ha aggiunto con ironia: “No, non ho sca**i con nessuno, io in generale non ho sca**i con la gente”.