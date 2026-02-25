A cura della Redazione

Ha preso il via ieri, martedì 24 febbraio, la 76esima edizione del Festival di Sanremo, e già in questi giorni sono iniziate le indiscrezioni su chi sarà il conduttore della kermesse canora il prossimo anno. Con l’edizione in corso, si conclude il biennio Contiano: lo stesso Carlo Conti ha dichiarato in maniera chiara e inequivocabile che il suo “Festival finisce qui”.

Chi sarà il conduttore di Sanremo 2027?

Tra le ipotesi più concrete c’è quella di Stefano De Martino, già al timone di Affari tuoi e reduce dalla conduzione dell’access prime con ottimi risultati. La sua sfida sarebbe quella di guidare il Festival insieme a un direttore artistico incaricato di selezionare canzoni e cantanti in gara.

Tuttavia, al momento, nulla è scontato. La decisione sulla conduzione di Sanremo 2027 non arriverà durante i giorni del Festival 2026, né subito dopo. Stando a quanto rivelato da Affari Italiani, fonti interne a Viale Mazzini confermano che la scelta non sarà influenzata dai dati di ascolto di Sanremo 2026, poiché il Festival è oggi molto più di una questione di audience: rappresenta un vero e proprio volano economico e di immagine per la tv pubblica.

Antonella Clerici pronta a un possibile ritorno

Se Stefano De Martino dovesse rinunciare o non essere scelto, una delle alternative più suggestive è Antonella Clerici, reduce da una stagione trionfale con The Voice Senior e The Voice Kids. Quest’ultimo ha addirittura superato il programma di Mediaset C’è posta per te, dimostrando la forza del suo appeal televisivo.

Va ricordato che la Clerici ha già condotto in solitaria il Festival nel 2010, portandolo al successo nonostante le iniziali scetticismi del pubblico e della critica. In caso di sua scelta, il Festival 2027 potrebbe prevedere Antonella Clerici come conduttrice unica, affiancata da cinque “valletti” uomini, tra cui potrebbe esserci Luca Argentero, molto apprezzato sul palco dell’Ariston.