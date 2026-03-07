Dopo settimane di indiscrezioni e smentite, arriva la conferma ufficiale: Selvaggia Lucarelli sarà una delle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, la prossima edizione del reality di Canale 5 al via il 17 marzo con la conduzione di Ilary Blasi.

La giornalista e commentatrice ha deciso di rompere il silenzio direttamente nella sua newsletter, spiegando i motivi che l’hanno convinta ad accettare la proposta di Mediaset, nonostante lo stupore di molti fan e addetti ai lavori.

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: “Alla fine ho accettato”

“Alla fine sì, ho accettato di fare l’opinionista al Gf Vip”, scrive Selvaggia Lucarelli, affrontando subito le polemiche nate dopo la notizia.

Con il suo consueto tono ironico, la giornalista ha commentato le critiche ricevute: “Sto andando a fare l’opinionista al Gf, non a Dubai a vendere droni. Non capisco l’agitazione”.

Il passato nei reality: da concorrente a opinionista

In realtà, come ricorda la stessa Lucarelli, il suo rapporto con i reality non è affatto nuovo.

Circa vent’anni fa partecipò infatti come concorrente a La Fattoria, mentre il suo debutto televisivo arrivò proprio nel ruolo di opinionista durante L’Isola dei Famosi.

Un percorso che dimostra come la sua presenza nel mondo dei reality non sia una novità assoluta, ma piuttosto un ritorno alle origini della sua carriera televisiva.

Il legame con il Grande Fratello

Nel suo racconto, Selvaggia Lucarelli ha anche ricordato un episodio curioso legato alla nascita del Grande Fratello in Italia.

La giornalista racconta di aver intuito fin da subito il potenziale del format. Addirittura, mesi prima della prima edizione, scrisse uno spettacolo teatrale ispirato al reality, portato in scena insieme all’allora compagno Max Giusti.

Lo spettacolo veniva rappresentato proprio mentre su Canale 5 andava in onda la diretta del programma, trasformandosi in un piccolo fenomeno teatrale.

Perché ha detto sì: Ilary Blasi e Cesara Bonamici

Tra le ragioni principali che l’hanno convinta ad accettare il ruolo di opinionista, Lucarelli cita innanzitutto la presenza di Ilary Blasi alla conduzione.

Secondo la giornalista, la conduttrice è una “donna autoironica con cui credo possa entrare in sintonia”.

Un altro elemento determinante è la presenza dell’altra opinionista, Cesara Bonamici, definita da Lucarelli “molto simpatica”.

Un reality che deve ripartire

Un ulteriore motivo riguarda il momento particolare che sta vivendo il programma. Secondo Selvaggia Lucarelli, il Grande Fratello Vip è un format che “deve ridecollare”.

La nuova edizione, spiega, potrebbe tornare a raccontare le fragilità dei concorrenti più che l’ambizione, recuperando così una dimensione più autentica del reality.

Tra gli elementi che la incuriosiscono c’è anche la possibile presenza di Antonella Elia, definita da Lucarelli “uno dei miei personaggi preferiti nel mondo dei reality”.

Il motivo più concreto: “Sì, mi pagano bene”

Infine, Selvaggia Lucarelli non nasconde neppure la motivazione più pragmatica dietro la sua scelta. Con grande franchezza, la giornalista ammette: “Sì, mi pagano bene”.