Mediaset ha svelato la data di partenza della nuova edizione del Grande Fratello VIP, che vedrà alla conduzione il ritorno di Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Il reality show tornerà su Canale 5 a partire da martedì 17 marzo 2026. L’annuncio è arrivato tramite un promo pubblicitario trasmesso in queste ore sulle reti del ‘Biscione’.

GF VIP 2026: i primi nomi del cast

Secondo le indiscrezioni, il cast potrebbe includere diversi volti molto noti al pubblico televisivo:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Paola Caruso

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

In particolare, un’eventuale convivenza tra Adriana Volpe e Antonella Elia promette scintille: tra le due non è mai corso buon sangue e un loro confronto nella casa potrebbe diventare uno dei momenti più discussi del reality.

Anche Raimondo Todaro sarebbe tra i profili valutati. Sia lui sia Antonella Elia, secondo alcune fonti, erano già presenti nella lista dei possibili concorrenti stilata da Alfonso Signorini.

GF VIP 2026: i nuovi volti e rumor dell’ultima ora

Accanto ai nomi più celebri, la produzione starebbe valutando anche personaggi emergenti o già noti al pubblico dei reality:

Ibiza Altea

Barbara Prezia

Lucia Ilardo , finita di recente al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex gieffino Lorenzo Spolverato

, finita di recente al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex gieffino Lorenzo Spolverato Raul Dumitras

Marco Berri

Nicolò Brigante

Dario Cassini

Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi

Nelle ultime ore sarebbero inoltre salite le quotazioni di Giovanni Calvario, volto della versione italiana di Love Is Blind su Netflix, e di Renato Biancardi, già visto nel reality Ex on the Beach.