Mediaset ha svelato la data di partenza della nuova edizione del Grande Fratello VIP, che vedrà alla conduzione il ritorno di Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.
Il reality show tornerà su Canale 5 a partire da martedì 17 marzo 2026. L’annuncio è arrivato tramite un promo pubblicitario trasmesso in queste ore sulle reti del ‘Biscione’.
GF VIP 2026: i primi nomi del cast
Secondo le indiscrezioni, il cast potrebbe includere diversi volti molto noti al pubblico televisivo:
- Adriana Volpe
- Antonella Elia
- Paola Caruso
- Alessandra Mussolini
- Raimondo Todaro
In particolare, un’eventuale convivenza tra Adriana Volpe e Antonella Elia promette scintille: tra le due non è mai corso buon sangue e un loro confronto nella casa potrebbe diventare uno dei momenti più discussi del reality.
Anche Raimondo Todaro sarebbe tra i profili valutati. Sia lui sia Antonella Elia, secondo alcune fonti, erano già presenti nella lista dei possibili concorrenti stilata da Alfonso Signorini.
GF VIP 2026: i nuovi volti e rumor dell’ultima ora
Accanto ai nomi più celebri, la produzione starebbe valutando anche personaggi emergenti o già noti al pubblico dei reality:
- Ibiza Altea
- Barbara Prezia
- Lucia Ilardo, finita di recente al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex gieffino Lorenzo Spolverato
- Raul Dumitras
- Marco Berri
- Nicolò Brigante
- Dario Cassini
- Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi
Nelle ultime ore sarebbero inoltre salite le quotazioni di Giovanni Calvario, volto della versione italiana di Love Is Blind su Netflix, e di Renato Biancardi, già visto nel reality Ex on the Beach.