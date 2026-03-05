A cura della Redazione

Dopo le incomprensioni nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello, tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo sembra essere tornato il sereno. I due, infatti, stanno vivendo una fase di riavvicinamento dopo la rottura avvenuta in seguito al triangolo sentimentale che aveva coinvolto anche Benedetta Stocchi all’interno della Casa.

A confermare il nuovo momento della coppia è stata la stessa Valentina Piscopo, che ha risposto a una domanda di un follower sui social spiegando come stanno evolvendo le cose con l’ex gieffino.

Valentina Piscopo: “Con Domenico ci stiamo dedicando del tempo”

La giovane ha raccontato che tra lei e Domenico D’Alterio non c’è stata una rottura definitiva e che entrambi stanno cercando di capire se il loro rapporto possa davvero ripartire.

“Con Domenico per il momento va, nel senso che ci stiamo dedicando tempo e stiamo chiarendo la situazione. Questa settimana, trascorsa a Sanremo, è stata veramente molto bella: mi sono divertita tantissimo e mi è servita anche a capire determinate cose. Chi vivrà vedrà, il tempo dà tutte le risposte”.

Domenico D’Alterio: “Non ci siamo lasciati definitivamente”

Già nelle scorse settimane Domenico D’Alterio, ospite ai microfoni di Radio Radio, aveva parlato apertamente della situazione sentimentale con Valentina Piscopo, spiegando che la loro relazione non si era conclusa in modo definitivo.

“Non ci siamo lasciati definitivamente. Siamo in una fase di chiarimento. Mi ha lasciato due volte in diretta: una con una lettera e una restituendomi l'anello. Ora stiamo cercando di capire determinate cose. Se ci stiamo riprovando? Sì”.

Archiviato il triangolo con Benedetta Stocchi

Archiviata definitivamente la parentesi del triangolo sentimentale che aveva coinvolto Domenico D’Alterio, Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi durante il reality. La stessa Benedetta Stocchi ha infatti voltato pagina e ha intrapreso una nuova relazione con un ragazzo di nome Alessio, di cui aveva già parlato in passato.

“Per chi mi ha seguito durante tutto il percorso nella Casa, Ale è il ragazzo di cui ho parlato… ‘il principe’. Ci conosciamo da circa un anno, ma non abbiamo mai fatto davvero il passo di metterci insieme, perché c’erano paure, insicurezze e cose da sistemare dentro di noi. Forse non era il momento giusto”.

L’ex gieffina ha poi spiegato che proprio l’esperienza nel Grande Fratello l’ha aiutata a capire meglio i suoi sentimenti.

“Durante questa esperienza ho capito tante cose. Tra le tante, anche quello che c’è tra me e lui. È una scelta consapevole, non impulsiva. Oggi sono serena”.