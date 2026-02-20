Il puzzle del futuro di Sanremo si compone di un tassello fondamentale. Nonostante l'attesa per l'imminente edizione 2026, i vertici Rai hanno già tracciato la rotta per l'anno successivo.

In un clima di festa e battute fulminanti, è stato Fiorello a fare da "padrino" all'annuncio che tutti aspettavano: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027.

A confermare l’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Dagospia è stato il Direttore Generale Roberto Sergio, ospite del "mattatore" siciliano. Una scelta che segna ufficialmente la fine dell'era di Carlo Conti, il quale porterà a termine il suo mandato biennale con l'edizione 2026, lasciando poi il testimone nelle mani del volto nuovo della rete ammiraglia.

La staffetta Conti-De Martino: il passaggio di consegne

La strategia di Viale Mazzini appare chiara: dopo la solidità e l'esperienza di Carlo Conti, chiamato a traghettare il Festival nel post-Amadeus, la Rai punta sulla freschezza e sul talento poliedrico di Stefano De Martino.

L'investitura arrivata nel salotto di Fiorello non è solo un colpo di scena mediatico, ma il riconoscimento di un percorso che ha visto l'ex ballerino di Amici trasformarsi in un fuoriclasse dell'intrattenimento, capace di dominare l'access prime time con ascolti record.

Fabrizio Ferraguzzo alla Direzione Musicale

Se la conduzione è ormai blindata, i riflettori si spostano sulla struttura tecnica del Festival. Secondo quanto riportato da Dagospia, De Martino avrebbe già individuato il suo braccio destro per la parte musicale: Fabrizio Ferraguzzo, produttore e manager dei Måneskin.

La sua presenza come Direttore Artistico o Musicale segnerebbe una svolta rock e internazionale per la kermesse, garantendo un appeal fortissimo sui giovani e sulle piattaforme di streaming.

Con l'uscita di scena di Carlo Conti dopo il 2026, il Sanremo firmato De Martino-Ferraguzzo si preannuncia come una rivoluzione stilistica: da una parte il calore e la verve napoletana di Stefano, dall'altra l'esperienza discografica globale di chi ha scalato le classifiche americane.