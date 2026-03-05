A cura della Redazione

Nelle ultime ore è esplosa una nuova polemica social tra due ex protagoniste di Uomini e Donne. Cristiana Anania, ex tronista, ha pubblicato una storia su Instagram che molti utenti hanno interpretato come una possibile frecciatina a Sara Gaudenzi, con la quale in passato non sono mancati momenti di tensione nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Il messaggio di Cristiana Anania sui social

Attraverso la storia Instagram, Cristiana Anania ha risposto alle numerose domande dei follower riguardo vicende che non la riguardano più direttamente. Nel suo messaggio ha scritto di non voler esprimere opinioni su ciò che non le compete, sottolineando di non essere una pagina gossip.

Ha poi aggiunto una frase che ha acceso il dibattito tra i fan: “Il tempo, alla fine, racconta sempre la verità. E ride bene chi ride ultimo.”

La storia si conclude con una frase netta: “Passo e chiudo”.

Frecciatina a Sara Gaudenzi?

Sebbene Cristiana Anania non abbia fatto nomi, molti utenti hanno interpretato le sue parole come un riferimento indiretto a Sara Gaudenzi. Durante il loro percorso a Uomini e Donne, tra le due troniste si erano verificati confronti accesi e momenti di tensione, che avevano diviso anche il pubblico del programma.

Il messaggio pubblicato da Cristiana ha quindi riacceso il dibattito tra i fan, con molti che si chiedono se la frase sul tempo che “racconta sempre la verità” sia un’allusione alla collega.