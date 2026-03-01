A cura della Redazione

Al Festival di Sanremo 2026 ha portato il brano Voilà, ma soprattutto ha portato sé stessa: ironica, imprevedibile e perfettamente consapevole del proprio carisma. Elettra Lamborghini, pur non essendo alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, quest’anno ha scelto di mostrare il suo lato più giocoso, trasformando ogni apparizione in un momento virale.

Tra battute con i colleghi, siparietti improvvisati e l’ormai celebre “lotta” ai festini bilaterali, la cantante è diventata una delle protagoniste assolute anche fuori dalla gara. Senza dimenticare la corsa ai punti del FantaSanremo, che ha affrontato con strategia e autoironia, dimostrando di conoscere perfettamente le dinamiche social del Festival.

Lo show a Domenica In Speciale Sanremo

Il momento più divertente è arrivato durante lo speciale dedicato al Festival di Domenica In, condotto da Mara Venier. Appena salita sul palco, Elettra ha infiammato lo studio con la sua energia contagiosa.

Ha twerkato per far cadere lo smartphone che aveva nascosto dietro la schiena, ha coinvolto il pubblico in un TikTok improvvisato e si è lasciata andare a un ballo scatenato insieme alla padrona di casa. Un vero e proprio show nello show, che in poche ore ha fatto il giro dei social, confermando quanto la sua presenza riesca sempre a catalizzare l’attenzione.

Il megafono trasformato in borsetta: il dettaglio che ha conquistato i fan

Tra i dettagli più curiosi raccontati in studio, uno in particolare ha colpito il pubblico. Durante la settimana sanremese, Elettra ha portato sempre con sé un megafono, ma non solo per motivi scenici. Lo ha infatti trasformato in una borsetta alternativa, custodendo al suo interno lucidalabbra e rossetto per essere sempre impeccabile davanti alle telecamere.

Un’idea ironica e fuori dagli schemi che rispecchia perfettamente il suo stile: pratico, pop e mai banale. Anche questo piccolo accessorio è diventato parte del racconto social della sua esperienza al Festival.

La tutina seconda pelle che ha fatto discutere

Per lo speciale televisivo, la cantante ha messo da parte gli abiti scintillanti sfoggiati all’Ariston e ha scelto un look più sensuale ma altrettanto d’impatto. Ha indossato una tutina in lycra marrone, aderentissima, con pantaloni leggermente a zampa e scollatura monospalla impreziosita da vistose piume rosa.

Il modello, estremamente fasciante, metteva in risalto le sue forme con un effetto seconda pelle che non è passato inosservato e che ha acceso il dibattito online. A completare l’outfit, tacchi a spillo e capelli sciolti e ondulati, per un’immagine glamour ma al tempo stesso audace.

Elettra Lamborghini regina mediatica del Festival

Se c’è una cosa che questa edizione del Festival ha confermato è la capacità di Elettra Lamborghini di dominare la scena non solo con la musica ma anche con la personalità. Tra performance energiche, momenti ironici e scelte di stile capaci di far parlare, la cantante si è ritagliata un ruolo da protagonista assoluta del Festival di Sanremo 2026.

E dopo il successo di Voilà e gli show televisivi che hanno fatto il giro del web, è chiaro che per lei questo 2026 è solo l’inizio di una nuova stagione sotto i riflettori.