Sal Da Vinci ha trionfato nella 76esima edizione Festival di Sanremo, conquistando il primo posto davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Una vittoria attesa ma non per questo meno emozionante, che ha chiuso un’edizione ricca di colpi di scena, premi e momenti intensi destinati a far discutere ancora a lungo.

Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026

Il cantautore partenopeo si è aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo 2026, confermando le previsioni della vigilia. Il pubblico e le giurie hanno premiato un percorso artistico solido e una performance capace di conquistare l’Ariston fin dalla prima serata.

Alle sue spalle si sono classificati Sayf e Ditonellapiaga, protagonisti di un’edizione particolarmente competitiva e seguita anche sui social, dove le performance hanno generato migliaia di commenti e condivisioni.

Tutti i premi assegnati al Festival di Sanremo 2026

Oltre al premio principale, sono stati assegnati importanti riconoscimenti collaterali che hanno valorizzato qualità artistiche differenti.

Fulminacci vince il Premio della Critica “Mia Martini”

A Fulminacci è andato il prestigioso Premio della Critica “Mia Martini”, assegnato dai giornalisti accreditati presso la Sala Stampa Roof dell’Ariston. Un riconoscimento che negli anni ha premiato alcuni dei brani più raffinati e apprezzati dalla critica.

Ditonellapiaga conquista il Premio Giancarlo Bigazzi

Il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale, votato dai professori dell’orchestra, è stato assegnato a Ditonellapiaga per il brano “Che Fastidio”, confermando l’alta qualità della proposta musicale dell’artista.

Serena Brancale, pioggia di premi con “Qui Con Me”

Grande protagonista della serata è stata Serena Brancale. Il suo brano “Qui Con Me” ha conquistato:

il Premio Lunezia per il valore emozionale;

per il valore emozionale; il Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla” ;

; il Premio TIM, già assegnato lo scorso anno a Giorgia.

Durante il ritiro del Premio TIM, Serena Brancale ha pronunciato un discorso intenso e personale: “Questo è stato il Sanremo più importante tra quelli che ho fatto fino ad ora. Mi sono liberata davvero e ho fatto parlare molto la mia persona. Il mio è un dolore che ho sentito condiviso con tante altre persone e spero di aver abbracciato chi ha vissuto quello che ho vissuto io”.

Marco Masini e Fedez vincono il Premio “Sergio Bardotti”

Tra i momenti più significativi del Festival di Sanremo 2026 c’è stata anche la vittoria del Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, assegnato a Marco Masini e Fedez per il brano “Male Necessario”.

Per Marco Masini si è trattato di una vera rinascita artistica. Il singolo è risultato il più ascoltato dell’edizione 2026 su Spotify, raggiungendo 2,7 milioni di stream in pochi giorni.

Durante la conferenza stampa del sabato mattina, il cantautore toscano ha ricordato i suoi inizi negli anni ’80 nello studio di Giancarlo Bigazzi, circondato da artisti del calibro di Mia Martini, Umberto Tozzi e Raf.

“Ritrovarmi a 61 anni, esattamente 40 anni dopo, primo su Spotify è un miracolo. Mi sento l’uomo più felice del mondo. Dopo 36 anni essere ancora al Festival di Sanremo, con tutta l’evoluzione della musica e della tecnologia, e salire sul palco con ragazzi di 20 anni è come tornare indietro nel tempo”.

Non è mancato un passaggio più personale, con un ringraziamento sentito a Fedez: “Ringrazio Fedez che mi ha dato la possibilità di fare questa esperienza con lui. Mi ha aiutato a scoprire di nuovo la musica e a capire come si sta evolvendo il mondo dal punto di vista musicale”.